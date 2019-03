AO CRE4-5 : nouveau carton plein pour RES, 100% de ses projets PV au sol laurÃ©ats

RES amplifie sa dynamique de développement solaire en décrochant des contrats de complément de rémunération pour quatre nouvelles centrales photovoltaïques au sol. Les quatre projets de centrales photovoltaïques au sol déposés par RES à la cinquième échéance de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie (AO CRE4), ont tous été désignés lauréats.

• Terres Neuves 2, sur le site industriel du CNPP, à Saint-Marcel dans l’Eure (27), pour une puissance installée de 13.3 MWc. Ce projet est l’extension de la centrale Terres Neuves, actuellement en construction.

• Laudun Plateforme, sur la commune de Laudun-l’Ardoise dans le Gard (30), d’une puissance installée de 12.2 MWc. Ce projet est une première tranche sur un projet d’envergure de reconversion de l’ancien site industriel d’ArcelorMittal.

• Rouan Saint-Prim 2, sur la commune de Saverdun dans l’Ariège (09), pour une puissance totale installée de 3 MWc. Ce projet se situe sur l’ancienne gravière de Rouan-Siadoux et complétera un premier projet de 5MWc qui est en phase pré-construction.

• Bac de Cos, sur la commune d’Albias dans le Tarn-et-Garonne (82), d’une puissance installée de 4.5 MWc. Ce projet est le premier de deux projets sur la commune, d’une puissance totale installée de 13 MWc. Ce projet ambitionne de mettre en œuvre un co-usage agricole par pâturage ovin qui permettra l’émergence d’une filière de production et distribution d’agneaux en circuit-court.

La puissance cumulée de ces quatre parcs solaires atteindra 33 MWc pour une production annuelle envisagée de plus de 35 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 15 000 personnes et une économie de 945 tonnes de CO2 par an. Les citoyens souhaitant s’impliquer activement dans la transition énergétique auront la possibilité d’investir dans ces projets grâce au financement participatif.

RES confirme son objectif de devenir acteur majeur du développement solaire en France.



Pierre-Yves Barbier, Directeur Projets Solaires chez RES, a déclaré : « RES poursuit une trajectoire de croissance soutenue en matière de développement solaire pour s’imposer dans les prochaines années comme un acteur majeur de la filière en France. Pour atteindre cet objectif, nous pouvons compter sur une équipe en croissance de plus de 20 collaborateurs dédiés exclusivement au solaire et sur notre réseau de 6 agences en France permettant un maillage national, ainsi que sur l’appui de RES à l’international, à l’origine de plus de 16 GW de projets développés, dont 1 GW de projets solaires. »

Jean-François Petit, Directeur Général chez RES, souligne :« Je suis très fier de ce nouveau succès solaire pour RES. Dans le contexte de la PPE, avec des objectifs solaires et éoliens terrestres ambitieux, l’entreprise a un potentiel de développement considérable. La poursuite de sa croissance sur les marchés des EnR et du stockage est assurée, grâce à l’ensemble des équipes présentes sur toute la chaîne de valeurs, du développement à l’exploitation, en passant par la construction et l’asset management » Avec ces nouveaux projets solaires, c’est plus de 116 MW déjà remportés lors des appels d’offre CRE solaire et permettent à RES de poursuivre son développement dynamique de cette filière en pleine croissance, afin de répondre aux besoins énergétiques de demain.

Plus d’infos…