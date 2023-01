Ener-Pacte lÃ¨ve 2,6 millions dâ€™euros pour se dÃ©velopper et se lancer sur le marchÃ© des centrales solaires neuves

Ener-Pacte accompagne les propriétaires de centrales photovoltaïques anciennes dans la sécurisation et la gestion optimale de leur rentabilité. L’entreprise vient de boucler une levée de fonds de 2,6M€ qui va lui permettre de couvrir tout le territoire français et de lancer une nouvelle offre pour accompagner les porteurs de projets de centrales solaires neuves.

« Nous avons atteint et même dépassé les objectifs que nous nous étions fixés grâce à la confiance de nos investisseurs historiques (Greenpact, BCM Energy et plusieurs business angels) qui ont injecté 1M€ et aux quelque 1000 personnes qui nous ont permis de réunir 1,6M€ sur Lita France et Belgique. 2023 va être une année de développement importante pour nous » souligne Rémi Berthon, co-fondateur et directeur général d’Ener-Pacte. « Nous l’entamons en confiance avec une équipe renforcée et structurée ».

Serenity Secure, une solution mature pour sécuriser les centrales solaires vieillissantes

L’activité d’Ener-Pacte est née en 2016 du constat de la sous-performance chronique des centrales solaires installées entre 2008 et 2013 après les premières années d’exploitation, associée à l’apparition de risques liés au vieillissement. Les pertes de production peuvent ainsi être très importantes et les risques, notamment d’incendie, ont conduit dans les dernières années plusieurs des acteurs majeurs de l’assurance à se retirer du secteur photovoltaïque.

La solution développée par Ener-Pacte, baptisée Serenity Secure, combine maîtrise technologique, grâce notamment à un partenariat en R&D avec l’Institut National de l’Energie Solaire (INES-CEA), expertise juridique et financière. Après une phase d’audit à 360° de la centrale solaire, un plan d’action est soumis au client en vue d’éliminer les risques, sécuriser la production et garantir la rentabilité financière de sa centrale.

S’implanter dans toute la France et dupliquer le modèle pour les centrales neuves

Avec près de 150 centrales photovoltaïques actuellement sous contrat, principalement situées dans la moitié sud de la France, Ener-Pacte veille sur un patrimoine solaire de près de 20 MWc. Son ambition est d’atteindre 1000 centrales sous gestion d’ici 2026. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise va couvrir l’ensemble du territoire national, une quinzaine de recrutements venant appuyer cette stratégie.

De plus, afin de proposer une offre complète, Ener-Pacte a conçu une nouvelle offre à destination des porteurs de projets de centrales neuves allant de 500 à 3000 m². Elle s’appuie sur l’expertise acquise et duplique le modèle économique appliqué aux centrales anciennes. L’entreprise veut devenir un acteur majeur sur ce marché en plein essor mais plein de pièges pour les néophytes comme pour les porteurs plus avertis.

Elle souhaite se positionner dès la conception du projet, en superviser la réalisation, en assurer la performance et en garantir le revenu sur le long terme. Ce développement répond à une forte demande émanant des clients actuels d’Ener-Pacte et aux perspectives offertes par la montée en puissance des stratégies d’investissement dans la production d’énergie solaire.

Trois recrues pour consolider la structuration de l’entreprise, une quinzaine à venir

Ener-Pacte a constitué au fil des années une équipe expérimentée qui compte aujourd’hui 31 collaborateurs. Trois recrues d’expérience ont récemment rejoint l’entreprise permettant de consolider la structuration interne des différents pôles. Ainsi, l’entreprise se restructure avec l’arrivée de Lionel Cote en tant que directeur commercial et Laure Genin comme directrice du développement durable. Philippe Menier, ex-Directeur Général de Visa Europe, a également pris la Présidence du Comité stratégique de l’entreprise. Une quinzaine de personnes vont être recrutées en 2023, des ingénieurs photovoltaïques, des gestionnaires d’actifs, des chargés d’affaires techniques et des commerciaux.

Encadrés

Portraits des nouvelles recrues

Laure Genin, directrice RSE

Laure Genin, 54 ans, est ingénieure agronome diplômée de l’Institut Supérieur d’Agronomie de Montpellier. Elle s’engage dans la filière émergente des démarches qualité dès les années 90, en devenant responsable qualité d’une cave viticole dans le sud de la France, puis consultante qualité/sécurité des aliments à Lyon au sein de la Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes. La montée en puissance des enjeux liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises et au développement durable va la conduire à étendre sa palette de compétences. Elle va ainsi prendre en main le diagnostic, le conseil et l’accompagnement de nombreuses structures dans leurs démarches de labellisation, au regard de la norme ISO 26 000. Elle a aussi collaboré avec l’AFNOR en tant qu’auditrice qualité puis évaluatrice RSE.

Fin octobre 2022, Laure Genin a intégré Ener-Pacte, au poste nouvellement créé de directrice RSE. Sa mission consiste à élaborer un projet global permettant à l’entreprise de grandir économiquement tout en s’inscrivant dans une démarche globale de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, incluant une politique qualité forte. Elle en définira les articulations aussi bien au niveau des pratiques internes à l’entreprise qu’auprès de son écosystème.

Lionel Côte, directeur commercial

Lionel Côte, 55 ans, a démarré en 1989, une carrière commerciale et managériale dans l’univers des industries des dérivés pétroliers dans différentes régions de France. Il a ainsi pu évoluer au sein de structures pétrolières internationales, British Petroleum, Exxon Mobil, puis Yacco, un des leaders français en lubrifiants, en tant que Directeur régional durant 15 ans.

Alors que l’idée d’un retour à Lyon, sa ville natale, se fait plus concrète, Lionel Côte, pas rassasié de challenges, souhaite investir son dynamisme dans une aventure plus en phase les enjeux écologiques de notre époque. Il intègre Ener-Pacte en octobre 2022. Chargé de mettre en place et de déployer la stratégie commerciale de l’entreprise, il va accompagner la montée en compétences et manager d’une équipe commerciale d’une quinzaine de personnes. Dans un contexte conjoncturel favorable aux énergies renouvelables, cette structuration va permettre à Ener-Pacte de passer un cap et de lancer la commercialisation de Serenity Vision, sa solution destinée à accompagner les porteurs de projets de centrales solaires neuves.

Philippe Menier, président du comité stratégique

Philippe Menier a pris la présidence du comité stratégique d’Ener-Pacte à l’été 2022. Ce très grand connaisseur belge de l’univers des paiements bancaires et des process liés, ingénieur commercial de formation, a consacré une partie de sa carrière à des missions de Business Manager Cards pour Citibank en Europe et aux Etats-Unis, puis a évolué au sein de Visa Europe dont il fut Deputy CEO de 2007 à 2014. Depuis lors, il intervient en conseil stratégique auprès de diverses sociétés, en Belgique et en France notamment. Séduit par la «mécanique» Ener-Pacte et confiant dans l’existence d’un marché à fort potentiel, il en devient un actionnaire très impliqué en 2021. Philippe Menier est alors sollicité d’un commun accord par les associés et par l’équipe dirigeante pour prendre le poste de Président du Comité stratégique nouvellement créé. L’objectif est d’accompagner l’entreprise dans le franchissement d’un cap de croissance impliquant de muscler l’offre, de l’adapter aux évolutions du marché, de structurer les équipes et de dessiner des perspectives stratégiques à long terme.

Quelques infos sur Ener-Pacte

- Création : 1er juin 2016 à Lyon

- Effectifs en novembre 2022 : 31 personnes réparties en 5 pôles : projet / innovation / conseil / qualité / consultants chargés d’affaires techniques

- Activité principale : diagnostic et sécurisation technique, règlementaire et financière des centrales solaires entre 70kWc et 1MWc détenues par des non-professionnels

-133 centrales solaires sous gestion en décembre 2022