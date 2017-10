ENER 24 et SUNIBRAIN scellent leur partenariat lors du Sommet de L'Elevage Ã  Clermont Ferrand

A l’occasion du Sommet de l’élevage, salon agricole situé à Clermont-Ferrand (63), ENER 24 et SUNIBRAIN ont officialisé leur partenariat, les 2 sociétés ayant d’ailleurs décidé de partager leur stand pour unir leurs forces et poser les bases d’un partenariat efficace.

SUNIBRAIN est une société toulousaine créée en 2014 par Nicolas Cristi. Son concept est simple : refroidir les toitures équipées de panneaux solaires photovoltaïques afin d’augmenter la production de celles-ci et donc augmenter les revenus des producteurs, avec des gains de l’ordre de 8 à 10 % en moyenne sur une année. Nicolas Cristi et son équipe ont donc développé un système intelligent et automatisé, basé sur la récupération et la filtration des eaux de pluie, où chaque toiture se voit équipée d’un réseau de sprinklers qui se déclenchent en fonction de multiples facteurs tels que la température ambiante, la température sous les panneaux, la force du vent, etc.

ENER 24, acteur majeur dans le domaine de la maintenance et l’exploitation de centrales photovoltaïques en France, est donc partenaire officiel de SUNIBRAIN, en tant que distributeur et installateur, avec une exclusivité sur la région Bretagne, cœur historique de l’activité d’ENER 24, filiale du GROUPE LEGENDRE (Groupe de BTP, 1600 collaborateurs, 440 M€ de chiffre d’affaires consolidé) lui-même basé à Rennes.

Plus d’infos…