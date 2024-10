En Savoie, un parc solaire coopÃ©ratif, citoyen et â€¦flottant

Mardi 8 octobre dernier, Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté de communes Cœur de Savoie, le Groupe ARaymond ont célébré l’installation d’un parc solaire photovoltaïque flottant de 2000 m² sur le site Alpespace. Les 264 kWc installés produiront environ 330 MWh/an, l’équivalent de la consommation de 80 foyers.

Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), apporte son savoir-être et savoir-faire coopératif dans ce projet de parc solaire flottant. Grâce à ses 10 000 sociétaires, la coopérative a pu investir 330 000 euros de son capital social. L’inauguration du 8 octobre est une première concrétisation et preuve que la réappropriation citoyenne de l’énergie est possible. Une marque de confiance pérenne dans son capital social en ce moment renouvelée, dans le cadre de sa levée de fonds ouverte à toutes et tous jusqu’au 31 décembre 2024.

Des acteurs locaux autour de ce parc solaire innovant

Depuis 2 ans et demi, Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe ARaymond, qui développe et commercialise la technologie HeliosLite – concepteur du flotteur, basé à Savoie Technolac – collaborent avec la Communauté de communes Cœur de Savoie pour répondre à ses enjeux de transition dans le cadre de son Plan Climat air, énergie, territorial. Pour réussir ce pari, Enercoop AURA a investi environ 330 000 euros de son capital social apporté par ses sociétaires, le réseau Enercoop a apporté 60 000 euros et la Région Auvergne-Rhône-Alpes a versé une subvention de 90 000 euros. « C’est un sujet qui nous a rassemblé·es à Cœur de Savoie. Les élu·es se sont fédéré·es autour de la transition écologique. Nous avons été volontiers vers cette solution innovante et écologique des panneaux solaires flottants. Il faut toujours des collectivités car elles ont une maîtrise des territoires pour mettre vraiment en œuvre les projets. La Communauté de communes Cœur de Savoie a une bonne échelle pour expérimenter, ce que l’on fait depuis une 10aine d’années. Nous sommes pour la transition écologique, pour nous il est important de bien s’entendre afin de co-construire, sans délaisser une partie pour en mettre une autre en avant. On croit au fait que produire de l’électricité de manière décentralisée ça a du sens, on a facilité les choses, c’est notre rôle de collectivité, d’être des facilitateurs » précise Béatrice Santais, Présidente de la Communauté de communes Cœur de Savoie

Un impact environnemental très léger

Installation légère, implantation réfléchie, usine mobile, ce dispositif innovant est un démonstrateur pour la mise en œuvre d’un nouveau produit répondant à des problématiques de :

Matériau : aluminium au lieu de plastique

Transport : fabrication en partie sur site des flotteurs

Recyclage : assuré à 94,7 % en fin de vie par l’éco-organisme SOREN

Impact sur le plan d’eau

« La plus grande partie de l’innovation de ce projet, c’est l’impact minimalisé sur le plan d’eau et les volumes de transport car on transforme la matière sur place. De plus, toute la centrale peut être recyclée. L’impact sur l’écosystème est observé, on cherche à faire les choses pas à pas – si on maîtrise les impacts on peut les minimiser. Pour ARaymond, ce projet de panneaux solaires flottants est très ambitieux, car nous souhaitons déployer la technologie de manière importante. Il est une étape clé pour se convaincre qu’on a un objet qui fonctionne, qui est stable et qui répond à la production d’électricité en local » conclut Emmanuel Turlot, CEO ARaymond.