Avec le coffret Resi9 Energy Center, Innov8 Power et Schneider Electric sÃ©curise lâ€™Ã©lectrification des habitations

Innov8 Power, filiale du groupe INNOV8 dédiée aux solutions d’énergies renouvelables, et Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels présentent le coffret Resi9 Energy Center, un coffret électrique innovant conçu pour répondre aux défis de l’électrification croissante des foyers. Cette innovation technologique vise à optimiser la sécurité et l’efficacité des installations électriques résidentielles, tout en se conformant aux dernières normes en vigueur. Dans un contexte énergétique en mutation, le marché fait face à des besoins croissants pour des solutions adaptées !

Avec l’essor des nouvelles technologies et des équipements électrifiés, comme les pompes à chaleur, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les plaques à induction et les installations photovoltaïques, les besoins énergétiques des foyers modernes évoluent rapidement. Ces ajouts augmentent la charge sur les réseaux domestiques, entraînant des risques potentiels de surcharge, notamment pour les tableaux électriques sous-dimensionnés. À partir de 2025, la norme NF C 15-100 impose une adaptation des installations pour intégrer ces nouvelles charges de manière sécurisée, notamment pour les systèmes photovoltaïques résidentiels. C’est dans ce contexte qu’Innov8 et Schneider ont collaboré pour le lancement de cette solution innovante auprès des distributeurs spécialistes du photovoltaïque. “Avec Schneider Electric, nous souhaitons apporter des réponses concrètes aux besoins croissants en électrification des foyers. Le Coffret Resi9 Energy Center est le fruit de notre engagement commun en faveur de l’innovation, de la sécurité et de la performance énergétique. Nous sommes fiers de distribuer cette solution à nos partenaires distributeurs et installateurs, leur offrant un outil puissant pour faire face aux défis de demain.” souligne Serge Simon, Directeur Général d’Innov8 Group.

Coffret Resi9 Energy Center : une innovation technologique au service des professionnels de l’installation électrique

Le Coffret Resi9 Energy Center utilise un peigne breveté, augmentant ainsi la capacité du tableau de distribution principal. Cette solution permet d’intégrer en toute sécurité une gamme variée d’équipements électrifiés, comme :

Des bornes de recharge pour véhicules électriques

Des pompes à chaleur

Des installations photovoltaïques allant jusqu’à 9 kWc

D’autres sources d’énergie et charges selon les besoins des utilisateurs

Placé en amont du tableau principal de l’habitation, le Coffret Resi9 Energy Center gère efficacement les nouvelles charges, réduisant ainsi le courant traversant le tableau principal et diminuant les risques de surcharge et d’incendie.

Une solution évolutive, économique et facile à installer pour les professionnels

Le Coffret Resi9 Energy Center a été conçu pour répondre aux attentes des installateurs et distributeurs spécialisés. Ses avantages incluent :

Installation simplifiée : un design optimisé pour une mise en place rapide et facile, réduisant le risque d’erreur lors de l’installation.

Conformité aux normes : le Coffret Resi9 Energy Center respecte les exigences de la norme NF C 15-100 (2024), assurant ainsi une conformité totale et une protection optimale.

Évolutivité : une solution modulaire permettant d’ajouter ou de modifier des équipements au fur et à mesure des besoins, sans compromettre la sécurité.

“Le Coffret Resi9 Energy Center est une solution qui non seulement répond aux nouvelles exigences de la norme NF C 15-100, mais qui s’intègre parfaitement aux installations existantes. Cela va permettre aux installateurs de proposer une électrification sereine et sécurisée des habitations, tout en garantissant l’efficacité des installations à long terme” conclut Olivier Mirgalet, Directeur Prosumer France Schneider Electric.

Encadré

Un partenariat stratégique pour une distribution spécialisée

Innov8 Power, en tant que distributeur disruptif, proposera le Coffret Resi9 Energy Center à ses partenaires distributeurs spécialistes, offrant ainsi une solution complète et clé en main aux installateurs professionnels. Ces partenaires bénéficieront d’un accès prioritaire aux formations et aux supports techniques pour maîtriser l’installation et l’optimisation du Coffret Resi9 Energy Center.