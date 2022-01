En plus de dÃ©veloppeur immobilier, le groupe Panhard devient producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables

Le Groupe Panhard est leader depuis plus de 25 ans dans le développement de plateformes logistiques. Acteur engagé du développement durable et conscient des enjeux grandissants sur ces sujets, le groupe décide de développer en propre des centrales photovoltaïques sur l’ensemble de ses bâtiments logistiques, devenant ainsi producteur indépendant d’énergie renouvelable. Un nouveau métier porteur de sens !

Entre 2020 et 2021, la puissance du parc photovoltaïque français a crû de 12 % au cours du premier semestre. Le Groupe Panhard, qui avait déjà aménagé une centrale solaire pour Sisley sur son site de Saint-Ouen-l’Aumône en 2010, souhaite devenir un acteur majeur du photovoltaïque sur toiture en systématisant l’installation de centrales photovoltaïques sur ces nouveaux projets.

Développeur immobilier et énergéticien

Au-delà des certifications environnementales dont ils sont systématiquement dotés, les immeubles logistiques signés Groupe Panhard seront donc des bâtiments à énergie positive, à haut niveau de durabilité et à l’empreinte carbone réduite. Le groupe est ainsi fidèle à la « Charte d’engagements réciproques pour la performance environnementale et économique de l’immobilier logistique français », à laquelle il a adhéré l’été dernier et qui était initiée par Afilog et les ministères de la Transition écologique, du Logement et de l’Industrie. « L’immobilier à vocation logistique se révèle plus que jamais une filière multi-usages. En effet, au-delà de sa fonction économique d’accueil d’activités à valeur ajoutée et de son rôle sociétal au niveau de l’approvisionnement des industries et des populations, elle occupe aussi désormais une place dans la production énergétique. Cette évolution est en phase avec nos investissements RSE et R&D. Notre nouvelle casquette d’énergéticien spécialisé en solutions renouvelables va nous conforter dans notre démarche de réduction de l’empreinte écologique et d’optimisation des besoins énergétiques de nos réalisations » explique Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard.

Une première concrétisation de la démarche

Fin 2021, le Groupe a lancé les travaux de réalisation d’une plate-forme de 93 000 m² à Nanteuil-le-Haudouin (60) et prévoit d’installer près de 32 000 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture, réalisant ainsi l’une des plus importantes centrales solaires en France. La puissance visée est de 6 MWc, soit l’équivalent des besoins de consommation électrique annuelle de 1 400 foyers français. La mise en service est programmée pour décembre 2022. L’électricité produite sera vendue à un agrégateur dans le cadre de tarifs de rachat subventionnés fixés pour une durée de 20 ans par la CRE.