L’Allemagne s’enflamme pour le solaire

Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, salue les projets de mesures d’accélération du solaire annoncés récemment par le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck. Grâce à l’ambition du nouveau gouvernement fédéral d’atteindre 200 GW de puissance installée en 2030, l’Allemagne continue de faire la course en tête sur le marché du photovoltaïque en Europe. En bon élève !

Le nouveau gouvernement allemand entend porter la part des énergies renouvelables d’environ 45 pour cent aujourd’hui à 80 pour cent de la consommation brute d’électricité en 2030. Les projets du gouvernement de rehausser la puissance photovoltaïque installée à près de 200 GW en 2030 rencontrent un écho particulièrement favorable de la part du premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde. En outre, le gouvernement entend rapidement supprimer les entraves au marché et accélérer les raccordements au réseau, les certifications et les procédures de planification et d’autorisation.

L’énergie solaire, pilier central de la réalisation des objectifs climatiques

Carsten Körnig, directeur général de l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire (BSW-Solar), déclare à cette occasion : « Le nouveau gouvernement allemand semble avoir pris conscience du rôle prépondérant du solaire afin de résoudre la crise climatique. La filière place de grands espoirs en lui et espère un déploiement rapide du solaire en Allemagne.» L’énergie solaire, pilier central de la réalisation des objectifs climatiques, est essentielle à l’échelle européenne. Le retour en grâce de l’énergie solaire en Allemagne a commencé, et la présentation des projets du ministre lors de sa conférence de presse lui confère encore davantage de force.

La filière internationale du PV a rendez-vous en mai 2022 à Munich

Dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe, Intersolar Europe arrive en mai 2022 juste au bon moment. « Les nouvelles ambitions du gouvernement allemand en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique permettent d’attirer toute l’attention méritée sur la filière solaire et l’ensemble du nouveau monde de l’énergie », ajoute Markus Elsässer, directeur de Solar Promotion GmbH. Les organisateurs du plus grand salon professionnel consacré à l’industrie solaire au monde sentent le dynamisme du marché : près de 90 pour cent de la surface d’exposition de The smarter E Europe 2022 sont déjà réservés. « Toutes celles et tous ceux qui veulent suivre au plus près les tendances, les évolutions, les modèles d’affaires et les innovations de la filière solaire, et rencontrer ses principaux acteurs se doivent d’être présents à Munich du 11 au 13 mai 2022 », complète Daniel Strowitzki, directeur de FWTM GmbH & Co. KG. « Intersolar Europe 2022 sera le point de convergence où tout le monde pourra se retrouver, approfondir ses connaissances et faire des affaires. »