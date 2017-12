En forte croissance sur le marchÃ© franÃ§ais BayWa r.e. en fÃªte au salon EnerGaÃ¯a

Après une année favorable en France, BayWa r.e., développeur dans le domaine des énergies renouvelables, grossiste, et fournisseur de services et de solutions énergétiques, participe cette année au Forum EnerGaïa à Montpellier. Le 13 et 14 décembre, les équipes BayWa r.e. de France et du Luxembourg présenteront leurss offres de services et produits pour l’énergie solaire et éolienne au stand D16, hall B5.

« Nous sommes fiers d’avoir dépassé nos objectifs de croissance en France », a déclaré Günter Haug, directeur général de BayWa r.e. « Grâce à notre connaissance et expérience approfondies en énergies renouvelables, nous avons réussi à positionner notre entreprise de distribution photovoltaïque sur le marché français et le marché du Benelux pour les années à venir. Concernant nos activités françaises de développement et construction de projets, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons construit et mis en service cette année 41 MW d’énergie solaire et 53 MW d’énergie éolienne. Nous nous réjouissons d’accueillir les visiteurs à notre stand et de présenter notre gamme complète de services au Forum EnerGaïa de cette année. »

L’un des événements incontournables sera le système de montage novotegra récompensé par l’ETN (Enquête Technique Nouvelle). Grâce à sa flexibilité, sa mise en œuvre simple et sa structure légère mais stable, le système pour bac acier et panneau sandwich est largement utilisé dans toute l’Europe. Il détient de nombreuses certifications gage de qualité. En plus du système novotegra, l’équipe de BayWa r.e. présentera l’outil de planification pour installation photovoltaïque basé sur le web et gratuit, Solar-Planit. Ce programme permet d’élaborer rapidement et facilement la configuration statique du système dans le respect des normes Eurocode. De plus, un jour avant le début du Forum EnerGaïa, BayWa r.e. proposera à Montpellier une formation sur l’autoconsommation pour les installateurs.

