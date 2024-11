Avec le PaCS, finie lâ€™union libre entre SOLVEO Energies et les collectivitÃ©s

SOLVEO Energies, producteur indépendant français d’électricité renouvelable lance le PaCS en France (Partenariat entre Collectivités et SOLVEO). Ce partenariat permet aux collectivités de travailler sur un projet d’énergie renouvelable avec SOLVEO et de toucher des retombées économiques issues de la vente de l’électricité. Le premier PaCS a été signé lundi 18 novembre entre Jean-Marc Matéos, Président de SOLVEO Energies et Jean-Michel Mercier, Maire de La Chapelle-Bâton (Vienne) autour d’un projet éolien. Une histoire de partage équilibrée de la valeur !

Alors que la loi d’accélération pour les énergies renouvelables, adoptée en mars 2023, place les collectivités locales au cœur du développement des projets, SOLVEO Energies a conçu le PaCS (Partenariat entre Collectivités et SOLVEO). Cette démarche permet aux élus locaux concernés de travailler et de décider du développement d’un projet d’énergies renouvelables avec SOLVEO ; et de toucher des retombées économiques directes liées à la vente de l’électricité, garantissant ainsi un meilleur partage de la valeur localement. De quoi répondre aux interrogations de la ministre de l’énergie Agnès Pannier-Runacher qui a toujours vu le partage de la valeur autour des projets PV comme « un éléphant dans la pièce ».

Le PaCS : un partenariat entre la collectivité et SOLVEO

Grâce à ce partenariat, les collectivités peuvent concevoir des projets adaptés à leur territoire et investir dans de nouvelles actions locales (infrastructures, rénovations, soutien aux associations…) au bénéfice des habitants. Ce partenariat passe par une prise de participation de la collectivité (commune ou communauté de communes) dans une société de projet dédiée. Durant le développement du projet, des comités sont mis en place pour travailler avec les élus, ainsi qu’avec des citoyens volontaires.

L’exemple du projet éolien de La Chapelle-Bâton dans la Vienne

Le 18 novembre 2024, Jean-Michel Mercier, Maire de La Chapelle-Bâton dans la Vienne, et Jean-Marc Matéos, Président de SOLVEO, ont signé un pacte d’associés dans le cadre du PaCS, concrétisant ainsi leur volonté partagée de travailler ensemble sur le développement, la construction et l’exploitation d’un projet de parc éolien sur le territoire communal. Ce projet, constitué de 4 éoliennes (qui pourront alimenter en électricité renouvelable l’équivalent de 9 000 foyers) fera l’objet du dépôt d’une demande d’autorisation environnementale avant la fin de l’année 2024. Ce partenariat entre la commune et SOLVEO a aussi été l’occasion de travailler avec des habitants sur l’utilisation des retombées économiques attendues pour la Chapelle-Bâton avec le projet éolien. Les citoyens ont tous été d’accord pour redonner vie à l’ancienne école en la transformant en tiers-lieu. Il s’agira alors d’investir dans une réhabilitation pour accueillir non seulement des élèves mais également des activités artisanales ou culturelles. Un soutien au club de football féminin de la commune a aussi été plébiscité.