En 2023, BayWa r.e. Solar Trade a dépassé pour la première fois les 10 GW de modules et d’onduleurs sur une année

Le distributeur photovoltaïque BayWa r.e. Solar Trade a vendu plus de 10 GW de modules et d’onduleurs cumulés en 2023 et a considérablement renforcé sa présence mondiale. En France, sa filiale BayWa r.e. Solar Systems a commercialisé un volume combiné de près de 1 GW de matériels. Une sacrée performance !

Malgré les conditions de marché difficiles rencontrées à l’échelle mondiale, le distributeur BayWa r.e. Solar Trade a notablement augmenté le volume de vente de toutes ses principales catégories de produits – non seulement les modules et les onduleurs, mais aussi les batteries, les bornes de recharge et les systèmes de montage, en particulier sa marque maison novotegra. Dans un environnement de marché complexe impacté par des taux d’intérêt élevés et une chute du prix des modules, BayWa r.e. Solar Trade a réalisé une croissance continue, dépassant pour la première fois dans son histoire la barre des 10 GW.

Investissement dans de nouveaux marchés

Au cours de l’année 2023, l’expansion vers de nouveaux marchés a été un axe majeur. Le distributeur s’est développé en Europe, avec des entrées sur les marchés grec et letton, mais aussi en Amérique du Sud au Brésil et en Colombie, renforçant ainsi sa position comme un des leaders sur le marché international de la distribution solaire. BayWa r.e. Solar Trade a augmenté ses capacités d’entrepôt et ouvert de nouveaux bureaux de vente en Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Estonie et en Lituanie. S’appuyant sur son vaste réseau de plus de 20 sociétés de distribution à travers le monde, le groupe a navigué avec succès à travers les turbulences du marché de 2023.

Consolidation en 2024

Cette année, la consolidation et l’efficacité seront des priorités dans un environnement de marché qui devrait rester complexe. Cependant, la stabilisation des prix des modules et la demande croissante en électricité renouvelable présentent des opportunités favorables pour le marché de la distribution solaire. La mobilité électrique et les produits de stockage sont des relais de croissance importants, notamment dans le secteur tertiaire.

110 employés et plus de 1 million de panneaux vendus en France

Avec environ 500 MWc de panneaux et autant d’onduleurs distribués en 2023, BayWa r.e. Solar Systems revendique une part de marché de 23 % sur la distribution de panneaux à destination des toitures en France. L’entreprise a fêté le recrutement de son 110ème employé et emménagé dans de nouveaux locaux à Bordeaux. “Le renforcement de notre part de marché récompense notre capacité à proposer aux professionnels une gamme de matériel de qualité des principaux fabricants français et internationaux, mais aussi à les accompagner dans l’évolution de leur métier de photovoltaïcien.” explique Julien Chirol, Président de la société. “L’autre pilier de notre succès est la mise à disposition de nos clients d’une équipe de 30 ingénieurs et techniciens à même de les former et conseiller vers les meilleurs choix technico-économiques pour chaque projet.”

Dans l’Hexagone aussi, cap sur le stockage et le véhicule électrique

En complément de la fourniture de panneaux, onduleurs et du système de fixation maison novotegra, BayWa r.e. Solar Systems fait cette année le pari de renforcer ses équipes commerciales dédiées au stockage et aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (IRVE). Une équipe est désormais dédiée à chacun de ces deux relais de croissance. “Nous observons un décuplement des installations de stockage chez les particuliers et les professionnels, dans un contexte d’effet ciseau entre la baisse des coûts du matériel et le renchérissement des prix de l’électricité.” poursuit Julien Chirol. “Bien que les installateurs soient très sollicités en ce moment, les bornes de recharge sont en passe de devenir le complément indispensable de toute installation photovoltaïque.”