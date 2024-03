Elections europÃ©ennes : Ã‰quinoxe veut sortir des Ã©nergies fossiles

Après une 1ère campagne aux législatives en 2022, Équinoxe, parti créé en 2021, part à l’assaut des européennes. À la suite de l’annonce de sa candidature en décembre dernier, le parti de l’écologie pratique et du renouveau démocratique intensifie sa campagne et dévoile ses trois réformes phares : la sortie des énergies fossiles, la relocalisation de la production agricole et industrielle, et enfin la simplification des normes européennes. Et Equinoxe de lancer un appel aux dons pour battre la campagne !

Le parti Équinoxe, qui compte plus de 400 militants pleinement engagés, entre aujourd’hui dans une phase cruciale de sa campagne et lance un appel aux dons pour la financer.

Énergies fossiles, relocalisation et simplification : trois réformes clé pour l’Europe

Après les élections législatives de 2022, Équinoxe, qui revendique une approche rationnelle et pragmatique pour dépasser les clivages gauche/droite, se projette désormais vers les élections européennes. À travers sa liste emmenée par Marine Cholley, ingénieure dans les énergies renouvelables, c’est une opportunité pour amplifier sa voix médiatique, diffuser ses idées et pousser ses propositions. Ainsi, le parti écologiste porte trois réformes phares pour l’Europe. Premièrement, sortir des énergies fossiles par la sobriété et par les énergies renouvelables et nucléaire. Deuxièmement, relocaliser les productions agricoles et industrielles, dans une logique de souveraineté. Troisièmement, organiser une Convention citoyenne pour simplifier les normes européennes afin de libérer l’initiative individuelle et entrepreneuriale. « Le cœur de notre programme européen repose sur notre engagement à réaliser une transition ambitieuse, en limitant les normes et contraintes pesant sur les individus et les entreprises. » déclare Marine Cholley.

Au-delà des élections : la vision globale d’Équinoxe

Lancé à l’origine par des jeunes ingénieurs soucieux de prendre leurs distances avec les solutions purement technologiques, et désormais fort de ses centaines de militants, Équinoxe se positionne aujourd’hui comme une alternative politique qui fait du sens de la mesure sa boussole. Ces dernières semaines, le parti engage un dialogue avec des personnalités de la société civile telles que Marc-André Sélosse, biologiste, Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, Hubert de Boisredon, président-directeur général d’Armor Group. « Ces échanges nourrissent nos réflexions, composantes essentielles à la construction de notre projet. » commente Marine Cholley.