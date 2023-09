ABB renforce son partenariat avec Northvolt pour Ã©lectrifier la plus grande usine de recyclage de batteries au monde

ABB et Northvolt continuent de renforcer leur collaboration de longue date dans le domaine des batteries vertes, de plus en plus indispensables dans le cadre de la transition énergétique. Depuis 2017, ABB a déjà livré des équipements d’électrification et d’automatisation essentiels pour alimenter en électricité Northvolt Ett, la giga-usine suédoise de fabrication de batteries lithium-ion. Ce partenariat s’élargit de manière à inclure le recyclage des batteries. ABB fournira l’électrification des processus pour alimenter la plus grande usine de recyclage de batteries au monde, Revolt Ett, actuellement construite par Northvolt à Skellefteå, dans le nord de la Suède. Les détails financiers n’ont pas été dévoilés.

Le site de recyclage de Revolt Ett traitera chaque année 125 000 tonnes de batteries en fin de vie et de rebuts de production de batteries. Il desservira la giga-usine de Northvolt, installée sur le même site, qui a mis en service un bloc de production en 2022 et prévoit d’en ouvrir d’autres afin d’atteindre une capacité de production annuelle de 60 GWh.

Partenaire de la transition énergétique mondiale, Northvolt fournit un large éventail de batteries lithium-ion aux secteurs de l’automobile, de l’industrie et du stockage de l’énergie à grande échelle. La société adapte son approche aux chiffres du Forum économique mondial, selon lesquels la demande de batteries devrait être multipliée par 14 d’ici 2030 en raison de l’adoption des véhicules électriques.

ABB fournira à l’usine des appareillages et des variateurs de vitesse capables de s’adapter à la vitesse des processus de l’usine en variant la puissance en fonction des besoins, dans une démarche d’économies d’énergie, d’amélioration des performances et de réduction de la maintenance.

Composante essentielle de la démarche de durabilité de Northvolt, cette usine entrera en service en 2023. La société prévoit de réduire l’empreinte carbone de ses batteries à 10 kg de CO 2 par kWh d’ici 2030, contre un niveau de référence du secteur de 98 kg de CO 2 par kWh. Indispensable en vue de cet objectif, l’usine de Northvolt Ett est alimentée à 100 % par des énergies non fossiles.

« Les batteries sont une technologie critique dans le cadre de la transition énergétique, » explique Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer chez Northvolt. « Mais compte tenu de la croissance soutenue de la demande de batteries, il est essentiel de trouver des solutions pour recycler ces dernières et d’assurer la fiabilité et la durabilité de l’approvisionnement en matières premières. La nouvelle usine Revolt Ett nous aidera à atteindre ces deux objectifs, essentiels dans le cadre de notre mission : fabriquer les batteries les plus vertes au monde. »

Un nombre croissant de batteries parvenant aujourd’hui en fin de vie, le recyclage par processus hydrométallurgique et de récupération des matériaux devrait satisfaire jusqu’à 50 % des besoins de Northvolt Ett en matières premières (lithium, nickel, cobalt, manganèse) d’ici 2030. Northvolt espère être, à cette date, en mesure de fabriquer 150 GWh par an dans ses usines de Suède et d’Allemagne.

« Il s’agit de la première commande d’ABB sur le segment stratégique du recyclage des batteries, » explique Staffan Södergård, Business Unit Manager, Battery Manufacturing, Process Industries chez ABB. « Mené conjointement avec Northvolt, ce projet nous offre l’opportunité d’aider nos clients à s’affranchir de leurs émissions carbone, à réutiliser leurs matériaux et à protéger leurs chaînes d’approvisionnement critiques. Nous avons hâte de le voir à l’œuvre. »

La giga-usine de batteries Northvolt Ett est située près du port de Skellefteå, dans le nord de la Suède. Northvolt est un fournisseur européen de cellules et systèmes de batteries de haute qualité, fondé dans le but de faciliter la transition européenne vers un futur décarboné et de fabriquer les batteries lithium-ion les plus vertes au monde, caractérisée par une empreinte CO2 minime.

ABB est devenu partenaire de Northvolt en 2017, à l’ouverture du campus de recherche et développement de ce dernier à Västerås, en Suède. Depuis, ABB a notamment investi dans Northvolt via ABB Technology Ventures (ATV), son unité de capital-risque. Si ce partenariat est axé, depuis le début, sur l’électrification et l’automatisation, Northvolt a également opté, tout récemment, pour la méthodologie d’optimisation d’usine d’ABB dans le but d’accélérer l’exécution de ses projets grâce à des solutions d’électrification, d’instrumentation, de contrôle et de digitalisation (EICD) visant à rationaliser le démarrage et les opérations de son usine.