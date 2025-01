ElectricitÃ© renouvelableâ€‰: TotalEnergies fournira 1,5â€‰TWh Ã  STMicroelectronics en France sur une pÃ©riode de 15â€‰ans

TotalEnergies et STMicroelectronics ont signé un contrat d’achat d’électricité physique pour la fourniture d’électricité renouvelable aux sites de STMicroelectronics en France. Ce contrat d’une durée de 15 ans, débuté en janvier 2025, représente un volume total de 1,5 térawattheure (TWh).

TotalEnergies fournira à STMicroelectronics de l’électricité renouvelable (garanties d’origine incluses) produite par 2 fermes éolienne et solaire récemment mises en production, d’une puissance totale de 75 mégawatts (MW), opérées par TotalEnergies.

Un contrat de ce type d’une durée de 15 ans : une première en France

La livraison d’électricité est associée à des services de structuration qui permettent de transformer la production intermittente en fourniture d’un volume continu et constant d’énergie verte. C’est la première fois qu’un contrat de ce type d’une durée de 15 ans est signé en France. L’impact positif des fermes éoliennes et solaires sur l’environnement et sur les communautés a constitué un facteur de succès déterminant dans la signature du contrat. « Nous nous réjouissons de cet accord avec STMicroelectronics qui démontre notre capacité à fournir sur le long terme des solutions d’électricité bas-carbone innovantes qui répondent aux besoins de nos clients », confie Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies. « TotalEnergies entend devenir un partenaire privilégié qui accompagne les industriels de la tech dans leurs initiatives de décarbonation, et cet accord démontre notre engagement et notre savoir-faire. »

1er contrat d’achat d’électricité renouvelable en France pour STMicroelectronics

« Ce premier contrat d’achat d’électricité signé en France marque une nouvelle étape importante vers l’objectif de ST d’atteindre la neutralité carbone dans ses activités opérationnelles (émissions des scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d’ici 2027, notamment en s’approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d’ici 2027 », souligne Geoff West, Vice-président exécutif en charge des achats, STMicroelectronics.« Les accords d’achat d’électricité joueront un rôle majeur dans notre transition. Nous en avons déjà signé plusieurs pour soutenir les activités opérationnelles de ST en Italie et en Malaisie. Démarrant en 2025, le contrat d’achat d’électricité avec TotalEnergies fournira un niveau significatif d’énergie renouvelable aux activités de ST en France, qui incluent la R&D, la conception, les ventes et le marketing, ainsi que la fabrication de circuits intégrés en grands volumes. » Ce contrat de vente d’électricité avec STMicroelectronics vient s’ajouter aux contrats déjà signés avec Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol, et illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients.