Intersolar Europe : coÃ»ts faibles et forte dynamique du marchÃ© , le photovoltaÃ¯que poursuit sa croissance

La croissance mondiale de la production d’électricité solaire reste toujours aussi dynamique. Les marchés établis enregistrent pour certains un développement fulgurant du photovoltaïque, les marchés nouveaux et émergents accentuent encore ce boom. La barre de deux térawatts de puissance PV installée dans le monde a été franchie en 2024. Les capacités de production d’électricité solaire construites au cours des deux dernières années ont dépassé celles des 68 années précédentes. Pour maintenir cette dynamique de marché et progresser ensemble vers un monde de l’énergie sans impact sur le climat, les principaux acteurs et têtes pensantes de la filière solaire se rencontrent cette année encore à Intersolar Europe. Le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde aura lieu cette année du 7 au 9 mai à la Messe München dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie. Les organisateurs attendent en 2025 plus de 3000 exposants et plus de 110 000 visiteurs venus du monde entier.

En Europe aussi, l’énergie solaire reste un moteur essentiel de la transition énergétique, comme le montre l’étude actuelle de l’association professionnelle européenne SolarPower Europe. Un nouveau record a été établi en 2024 : 65,5 GW de puissance photovoltaïque ont été nouvellement installés. D’ici 2030, la puissance photovoltaïque installée devrait atteindre 816 GW au total. Cela correspond au triplement de la puissance recensée en 2024 (338 GW) en seulement six ans. Cette évolution met en lumière l’immense potentiel en termes d’investissements, d’innovations et d’approvisionnement énergétique renouvelable 24/24h et 7/7j. Pour exploiter pleinement ce potentiel, l’énergie solaire doit être intégrée intelligemment au système énergétique : le développement des réseaux électriques, la flexibilisation et la numérisation de l’infrastructure, et l’augmentation considérable des capacités de stockage sont essentiels. Dans le même temps, il faut accélérer l’électrification des transports et de la chaleur. Ces chantiers ouvrent tout un éventail d’opportunités pour faire avancer la transition énergétique et bâtir un avenir durable.

La baisse des coûts du PV renforce la compétitivité

La production d’électricité solaire coûte de moins en moins cher. Les prix des modules photovoltaïques jouent un rôle important dans cette tendance. Selon les indications d’OPIS, le fournisseur de données financières de Dow Jones, en novembre 2024, le watt-crête coûtait de 6 à 13 c€ en Allemagne, l’équivalent d’environ 9 c€ en Chine et de 27 à 28 c€ aux États-Unis. Grâce à la forte baisse qui règne dans ce domaine depuis de nombreuses années, la part des coûts des modules par rapport au coût total du système d’une installation photovoltaïque est tombée en dessous de 30 pour cent. En 2005, cette part représentait encore 75 pour cent. Dans le même temps, les onduleurs et les composants BOS (balance of system) sont devenus nettement moins chers. Cette évolution du marché, qui se maintient depuis des années, et les économies d’échelle font encore baisser les prix de revient de l’énergie solaire, ce que souligne aussi une analyse de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE). En 2024, le LCOE (coût actualisé de l’énergie) en Allemagne par kilowattheure pour les grandes installations photovoltaïques se situait autour de 4 à 7 c€ et entre 6 et 11 c€ pour les grandes installations avec accumulateurs à batteries. La production dans les centrales conventionnelles est bien plus onéreuse. Les prix de revient d’un kilowattheure atteignent environ 15 à près de 33 c€ pour les centrales à charbon et les centrales au gaz. Le nucléaire est encore plus cher et donc non concurrentiel sur le plan économique si on fait abstraction de tous ses autres désavantages. La production d’un kilowattheure y coûte jusqu’à 49 c€.

Intersolar Europe à Munich : le rendez-vous des stratèges, innovateurs et entrepreneurs

Intersolar Europe est bien plus qu’une vitrine de démonstration pour l’industrie solaire. Il rassemble tous les acteurs et précurseurs du secteur : fabricants, fournisseurs, distributeurs, installateurs, prestataires de services, développeurs de projets, planificateurs et startups. Le programme-cadre riche et varié offre aux visiteurs et aux exposants l’espace, le temps et l’occasion d’échanger en profondeur avec les acteurs, pionniers et décideurs du monde entier. Depuis toujours, Intersolar Europe met l’accent sur les évolutions du marché et les grandes tendances actuelles. Parmi les grands thèmes de cette année, citons notamment les installations hybrides, les installations photovoltaïques professionnelles, les applications modernes comme l’agrivoltaïsme, le photovoltaïque flottant ou le PV intégré au bâti ainsi que la combinaison intelligente entre le photovoltaïque, les accumulateurs, l’électromobilité, les pompes à chaleur et la gestion de l’énergie. En lien avec les salons professionnels et les conférences de The smarter E Europe organisés en même temps, Intersolar Europe offre des éclairages actuels approfondis et des perspectives sur la transformation fondamentale du monde de l’énergie.