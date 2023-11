Ekwateur : reprise d’environ 17 000 compteurs supplémentaires avec le transfert de portefeuille de Mega Énergie France

Ekwateur, le 1er fournisseur d’énergie alternatif français confirme ses ambitions de croissance sur 2024 en reprenant environ 17 000 compteurs supplémentaires grâce au transfert de portefeuille de Mega Énergie France. Une seconde opération qui intervient moins de 6 mois après le transfert du portefeuille clients particuliers d’Iberdrola France et qui vient asseoir la stratégie de l’entreprise axée sur l’excellence de l’expérience client et son développement territorial. Ekwateur conserve les salariés de Mega Énergie France et s’implante à Montpellier.

Dans un contexte de crise énergétique majeure, les défis auxquels se trouvent confrontés les acteurs du secteur de l’énergie sont de taille et entraînent parfois des bouleversements économiques significatifs. C’est pourquoi, Ekwateur annonce aujourd’hui la reprise d’actifs du fournisseur montpelliérain d’énergies vertes, Mega Énergie France avec le transfert de l’ensemble des 13 salariés et la reprise de ses quelque 1‍ 7 000 compteurs d’énergies 100% renouvelables.

Après Le Mans, Amiens et Reims, Ekwateur poursuit également son implantation locale en conservant les bureaux de Montpellier de Mega Énergie France lui permettant ainsi un premier ancrage dans le sud de la France.

Et pour les clients de Mega Énergie France ?

Ekwateur et Mega Énergie partagent une vision commune de la lutte contre le changement climatique et proposent des offres d’énergies renouvelables similaires, accessibles et transparentes pour les consommateurs. C’est dans cette optique que le fournisseur assure aux clients de Mega Énergie France une continuité dans leurs offres de prix et dans leur approvisionnement en énergie. “Rien ne change pour les clients de Mega Énergie France, ni le prix, ni l’état d’esprit. Nous pouvons donc les rassurer : chez Ekwateur, nous sommes empreints des mêmes valeurs que leur fournisseur initial et inscrits dans la même démarche écologique avec une offre d’énergie verte et durable.” rappelle Julien Tchernia, PDG et fondateur d’Ekwateur.

2024 : Une consolidation du marché pour Ekwateur

Dans une logique de consolidation du marché, l’entreprise a successivement opéré le rachat de deux portefeuilles clients dont Iberdrola en août dernier et Mega Énergie France aujourd’hui. Ces opérations lui permettent d’accélérer son expansion en augmentant considérablement le nombre de ses clients et soutenant ainsi son plan stratégique axé sur l’excellence de l’expérience client avec d’internalisation d’une partie de son service client en renforçant son pôle Opérations grâce à la reprise de l’effectif de Mega Énergie France.