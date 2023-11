Avec DualSun Nordic, DualSun ouvre un deuxiÃ¨me bureau en Europe et accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement international

À l’échelle internationale, l’intérêt porté aux bâtiments zéro carbone continue de croître en réponse aux objectifs de développement durable de l’ONU et à l’Agenda 2030. Dans cette optique, et conscient des nouveaux marchés à conquérir, DualSun poursuit son expansion en Europe du Nord. Direction la Suède !

Après plus de 3 ans de collaboration fructueuse, le fabricant français DualSun annonce officiellement l’intégration de Zero Carbon Tech AB au sein de ses équipes. Zero Carbon Tech AB, entreprise suédoise experte de la région nordique, a été initialement créée pour aider le marché nordique de l’énergie et de la construction dans la transition verte, en maximisant le rendement de l’énergie solaire sous différentes formes. Après avoir été distributeur exclusif Dualsun dans les pays nordiques, Zero Carbon Tech AB devient DualSun Nordic AB.

Une offre de pompes à chaleur géothermiques couplées à des panneaux solaires hybrides

En août 2022, le fabricant français de panneaux solaires avait annoncé un tour de table de 10 millions d’euros, avec pour objectif de devenir un fabricant solaire européen de premier plan et un acteur de la décarbonisation du secteur du bâtiment. Cette levée de fonds visait principalement à financer le déploiement international de DualSun et à trouver des actifs pour poursuivre sa mission en développant des panneaux solaires performants qui réduisent les émissions carbone des maisons et bâtiments. Les pays nordiques ont toujours eu un grand potentiel pour les panneaux hybrides. En effet, les performances des panneaux hybrides augmentent considérablement lorsqu’ils sont combinés à des pompes à chaleur géothermiques. Ayant parfaitement compris cela, DualSun a travaillé avec Zero Carbon tech AB pendant plusieurs années, en tant que distributeur nordique exclusif de DualSun. Grâce à cette étroite collaboration, DualSun et Zero Carbon tech AB ont développé ensemble une offre de pompes à chaleur géothermiques couplées à des panneaux solaires hybrides. DualSun a apprécié à la fois le savoir-faire technique et l’esprit entrepreneurial des fondateurs de Zero Carbon tech AB, Marcus Kanewoff et Jakob Jamot qui ont une idée très précise de la manière dont les produits doivent être distribués dans les pays nordiques. Tous deux ont testé et amélioré avec succès une stratégie de distribution et de promotion de la marque. Cette stratégie a permis à leur chiffre d’affaires et à leur rentabilité de croître très rapidement au cours des dernières années, permettant ainsi cette expansion internationale.

DualSun Nordic, le nouveau hub DualSun en Suède

Afin de renforcer sa présence et son offre client sur les marchés d’Europe du Nord, DualSun a décidé d’intégrer Zero Carbon Tech AB pour devenir son équipe nordique et déployer pleinement son modèle économique dans cette région. “L’équipe de DualSun Nordic AB a 10 ans d’expérience dans la combinaison de l’énergie solaire thermique et des pompes à chaleur, ce qui nous renforce dans notre internationalisation. En même temps, avec cette intégration, nous pouvons soutenir l’équipe nordique et leurs clients avec nos près de 100 employés en France, et créer des synergies entre tous les pays couverts par DualSun. Avec la production de panneaux hybrides en Europe, nous pouvons offrir une empreinte CO2 la plus faible possible et un service client de qualité, ce dont témoigne le prix Top Brand PV en 2021, 2022 et 2023“, déclare Jérôme Mouterde, cofondateur et PDG de DualSun. Avec le lancement du DualSun Nordic, le rôle de Zero Carbon Tech passe également d’une dimension d’agent nordique à la dimension de producteur européen de premier plan, ce qui est très positif pour tous les clients. “Nous sommes très heureux de pouvoir intégrer les équipes DualSun après avoir travaillé avec leurs panneaux solaires hybrides durant plusieurs années. Cela nous permet désormais de collaborer avec de grands distributeurs spécialisés qui rayonnent sur toute la zone scandinave, comme Senergia.”, déclare Marcus Kanewoff, PDG de DualSun Nordic AB.

La puissance des panneaux hybrides DualSun SPRING dans les applications nordiques

Cible : les maisons zéro carbone ou à énergie positive

Porté par cette intégration, le produit phare de DualSun Nordic est le panneau solaire hybride SPRING DualSun. Avec lui, l’énergie solaire est convertie à la fois en électricité et en chaleur dans le même panneau. Il offre un support de conception puissant pour hybrider les pompes à chaleur géothermiques de toutes marques, dans les systèmes nouveaux comme dans les systèmes existants. Particulièrement dans les pays nordiques, les pompes à chaleur combinées à des panneaux hybrides sont particulièrement intéressantes pour les projets visant à atteindre les normes pour des maisons zéro carbone ou positives en énergie. Les panneaux hybrides SPRING, avec un couplage pompe à chaleur en géothermie, génèrent un rendement en moyenne 4 fois plus élevé par m² que celui des panneaux solaires photovoltaïques. Avec les panneaux hybrides SPRING, la chaleur du soleil est libérée dans le sol en été pour un stockage inter-saisonnier pendant que la pompe à chaleur fonctionne au ralenti. Cette chaleur stockée augmente l’efficacité de la pompe à chaleur en hiver, grâce à la température plus élevée de l’eau glycolée. Cela réduit considérablement la consommation électrique du système de chauffage en période de pointe. Ce couplage fournit une excellente base pour des solutions de chauffage rentables avec une consommation d’énergie minimale tout en permettant d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone des bâtiments.