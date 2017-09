ekWateur remporte le lot Â« ElectricitÃ© : soutien aux petits producteurs d'EnR Â» de la campagne d'UFC-Que Choisir

Un an après le lancement de son offre commercial, le fournisseur collaboratif ekWateur remporte le lot « électricité : soutien aux petits producteurs de renouvelable ». Les 25 000 premiers inscrits à la campagne de l’UFC-Que Choisir qui exprimeront le souhait de souscrire à cette offre pourront économiser entre de -17% et -20% sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs Règlementés de Vente, soit une économie moyenne de 70€ à 160€ TTC sur un an.

ekWateur fournisseur d’énergie collaboratif a remporté les enchères inversées pour le lot « Electricité : soutien aux petits producteurs de renouvelable » organisées mardi 26 septembre dernier dans le cadre de la campagne « Energie Moins Chère Ensemble » de l’UFC-Que Choisir avec une offre électricité verte au meilleur prix. La campagne « Energie Moins Chère Ensemble » veut dynamiser la concurrence entre fournisseurs en créant un pouvoir de marché des consommateurs.

Nouveauté cette année, la campagne comprend trois lots. Des lots gaz et électricité classiques et un nouveau lot « électricité : soutien aux petits producteurs de renouvelable » (offre à prix fixe 1 an) pour lequel l’électricité doit provenir majoritairement (à 70 %) de petits sites de production d’énergie renouvelable situés en France lot remporté par ekWateur.

En provoquant un changement collectif de fournisseur, l’objectif de cette campagne est double : des prix attractifs et des contrats plus sûrs afin que la concurrence joue au bénéfice de tous les consommateurs. Avec l’offre « soutien aux petits producteurs de renouvelable », la campagne entend, en outre, stimuler l’investissement dans les petits sites de production d’énergie renouvelable.

