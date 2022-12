Eiffel Investment Group et Pacifico Energy Partners s’associent pour développer des centrales PV et des systèmes de stockage

Eiffel Investment Group et Pacifico Energy Partners mettent en commun leurs ressources dans une joint-venture dédiée pour accélérer le développement de projets d’énergie renouvelable. Un partenariat porteur de sens!

Pacifico apportera des projets à mi-chemin de leur développement et Eiffel financera cette phase critique pour obtenir les permis et autorisations nécessaires par le biais d’un financement par capitaux propres. Pacifico conduira ensuite le processus de développement jusqu’à ce que les projets soient prêts à être construits, moment auquel la joint-venture pourra vendre les actifs.

160 000 oliviers entre les rangées de modules PV

La joint-venture se concentre sur le développement d’un portefeuille de projets agrivoltaïques en Italie, principalement dans la région du Lazio, pour un total d’environ 300 MW. Une fois opérationnels, ces projets devraient fournir de l’électricité renouvelable à plus de 200 000 foyers italiens, contribuant ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de 200 000 tonnes de CO2 par an. Sur tous les projets, les concepts agrivoltaïques (utilisation simultanée pour la production d’énergie solaire photovoltaïque et l’agriculture) garantiront la continuité de l’exploitation des terres pour la production alimentaire et l’agriculture, par exemple en plantant environ 160 000 oliviers entre les rangées de modules PV sur un site de projet. L’ajout sélectif de batteries de stockage aux centrales contribuera également à la stabilisation du réseau. Eiffel investira jusqu’à 20M€ dans le portefeuille via Eiffel Transition Infrastructure, son nouveau fonds d’actions relais lancé plus tôt en novembre 2022 et dédié au financement du développement de projets d’énergie renouvelable.

Accélérer le déploiement de capacités supplémentaires en matière d’énergie renouvelable

Pierre-Antoine Machelon, managing director chez Eiffel Investment Group, déclare : “Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce partenariat avec Pacifico Energy Partners. Cette transaction inaugurale pour Eiffel Transition Infrastructure accélérera le déploiement de capacités supplémentaires en matière d’énergie renouvelable en apportant des fonds propres indispensables dans la phase initiale des projets et en tirant parti de la solide expérience de Pacifico en matière de développement photovoltaïque.” Jannik Hoffmann, directeur financier de Pacifico, conclut : “Le partenariat avec Eiffel permet à Pacifico Energy Partners de se concentrer sur ce que nous savons faire de mieux : identifier les meilleurs projets et les réaliser. Nous sommes déterminés à avoir un impact considérable vers un avenir énergétique propre et nous sommes particulièrement ravis d’élargir notre coopération avec Eiffel, une contrepartie avec laquelle nous avons déjà travaillé avec succès dans des transactions précédentes.”