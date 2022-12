Corsica Sole inaugure la plus grande centrale de stockage dâ€™Europe Continentale

De la Corse au continent ! Le 1er décembre 2022, Michael Coudyser, Directeur Général de CORSICA SOLE et Raphaël Lance, Directeur du Fond Energie Transition 5 de Mirova, ont inauguré à Deux- Acren en Belgique la plus grande centrale de stockage d’énergie d’Europe Continentale. Avec ce projet, CORSICA SOLE change d’échelle et devient l’un des leaders européens du secteur.

La centrale mise en place par CORSICA SOLE permet de stocker une quantité d’énergie de 100 MWh dans des batteries lithium-ion, à un niveau de puissance allant jusqu’à 50 MW, ce qui lui permettra d’assurer notamment la régulation de la fréquence sur le réseau de transport électrique européen. La mise en service de cette centrale est l’aboutissement de plusieurs années de travail en partenariat avec les sociétés Tesla, Yuso et InnoVent, initiateurs du projet.

Pallier l’intermittence des énergies renouvelables

Le stockage d’énergie permet de stabiliser les réseaux électriques en assurant l’équilibre entre production et consommation. Aujourd’hui, cette fonction est assurée par les centrales au fioul ou au gaz, rendant donc le réseau européen dépendant des énergies fossiles. Raccordées au réseau public d’électricité, les centrales de stockage délivrent des « services » à son gestionnaire pour assurer la stabilité de distribution de l’énergie. Ces services ont différentes fonctions : réguler la fréquence du réseau, pallier l’intermittence des énergies renouvelables et stocker l’énergie aux heures creuses de basse consommation pour la réinjecter aux heures de forte consommation.

Le stockage d’énergie : clé de voute de l’indépendance énergétique de l’Union européenne

Il est vital aujourd’hui pour l’Union européenne de pouvoir maitriser sa production d’énergie et donc ses coûts. En plus d’être économiques, les centrales de stockage peuvent être construites en moins d’un an et peuvent répondre rapidement à la crise énergétique. « Pionnier du stockage d’énergie en France, CORSICA SOLE exploite ce type de centrales dans les îles françaises depuis 2015 », souligne Michael Coudyser, Directeur Général de CORSICA SOLE. « Ce projet est une étape importante pour le développement des solutions de stockage d’électricité en Europe. Nous avons financé ce projet avec notre actionnaire Mirova Energy Transition 5 sans avoir recours à aucune subvention publique. En démontrant que le déploiement de batteries à grande échelle est économiquement viable, nous apportons la preuve que nous pouvons construire un monde basé sur les Énergies Renouvelables couplées au stockage d’énergie. Avec ce projet, CORSICA SOLE change d’échelle et devient l’un des leaders européens du secteur. La multiplication de ce type de projets est un enjeu stratégique pour garantir la souveraineté énergétique de l’Europe . »

Vers un monde 100% renouvelable et 0% fossile

Acteur engagé dans la transition énergétique, CORSICA SOLE est persuadée que les énergies renouvelables constituent une réponse pertinente à la lutte contre le changement climatique. La société s’est donnée pour mission d’accélérer la transition énergétique vers un monde 100% renouvelable et 0% fossile. En concevant, bâtissant et en exploitant des centrales de production d’énergie renouvelable et de stockage d’électricité, CORSICA SOLE aide les territoires à valoriser leurs ressources naturelles pour atteindre leur souveraineté énergétique.