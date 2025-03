Eiffage Énergie Systèmes et Sunrock réalisent un partenariat pour l’installation de 4 centrales PV en France

Eiffage Énergie Systèmes, acteur majeur en conception-réalisation-maintenance de systèmes et équipements en génie électrique, industriel et climatique, et Sunrock, développeur exploitant européen de parcs solaires spécialisé dans le secteur logistique, annoncent la signature de quatre contrats stratégiques pour l’installation de centrales photovoltaïques sur des bâtiments logistiques. Les installations, d’une puissance installée de 12,5 MWc, seront implantées dans quatre régions : en Bourgogne, en Île-de-France, en Centre-Val de Loire et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Focus sur ces projets !

Le partenariat entre Eiffage Énergie Systèmes et Sunrock vise à développer des projets solaires de grande envergure, afin de consommer localement de l’énergie décarbonée, d’en d’injecter sur le réseau et de contribuer à la production d’une électricité durable.

Une alliance pour renforcer la production d’énergie renouvelable

En conjuguant leurs expertises, Eiffage Énergie Systèmes et Sunrock ambitionnent d’accélérer la transformation énergétique des infrastructures logistiques. Les quatre nouveaux projets signés permettront la solarisation de 60 000 m² sur 130.000 m² de toitures de bâtiments logistiques, représentant une puissance installée de 12,5 MWc. « Sunrock est le partenaire énergétique des propriétaires d’actifs logistiques et des industriels à travers l’Europe. Cette collaboration avec Eiffage Énergie Systèmes marque une étape déterminante dans notre stratégie de développement en France. En collaborant avec un acteur reconnu du secteur, nous renforçons notre capacité à réaliser des projets photovoltaïques ambitieux qui répondent aux enjeux environnementaux et énergétiques actuels » souligne Maarten de Haas, CEO France de Sunrock.

Des projets concrets au service d’une énergie bas-carbone

Les quatre contrats signés concernent des sites stratégiques où la production d’énergie solaire viendra directement alimenter la consommation locale et le réseau électrique. Ce programme s’inscrit pleinement dans les ambitions des deux entreprises d’accélérer la transition énergétique et d’apporter des solutions concrètes en faveur de la décarbonation. Pour ces projets clés en main, Eiffage Énergie Systèmes est en charge de la conception, de la construction ainsi que l’exploitation et la maintenance pour une durée de 2 ans. “Ensemble, Eiffage Énergie Systèmes et Sunrock réaffirment leur engagement en faveur des énergies renouvelables. Ces 4 projets représentent le début d’une aventure commune qui vise à accompagner la décarbonation des entreprises du secteur logistique en France.” conclut Bertrand Genardini, Directeur du développement des activités solaires d’Eiffage Énergie Systèmes. La mise en service des premières installations est prévue pour début 2026.