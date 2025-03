DMEGC publie son rapport annuel 2024 : un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’â‚¬ avec une lÃ©gÃ¨re croissance des bÃ©nÃ©fices

Le 11 mars dernier, DMEGC a publié son rapport annuel 2024 qui révèle que la société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 2,4 milliards d’euros, avec un bénéfice net attribuable à la société mère de 238 millions d’euros, marquant une légère augmentation d’une année sur l’autre. Contrairement à la majorité des entreprises photovoltaïques (PV) qui ont déclaré des pertes en 2024, DMEGC s’est distinguée comme l’une des rares entreprises à maintenir une rentabilité constante.

Le rapport souligne que les expéditions de produits photovoltaïques de DMEGC ont atteint 17,2 GW en 2024, soit une augmentation de 73 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance a été attribuée au succès de la stratégie de produits différenciés de l’entreprise, à la proportion croissante de cellules et de modules de type N, aux coûts hors silicium les plus élevés de l’industrie, à l’efficacité des cellules de premier ordre et à une reconnaissance de marque de plus en plus forte. De plus, les activités de matériaux magnétiques et de batteries au lithium de la société ont enregistré une forte croissance des expéditions de 17 % et 56 %, respectivement.

Capacité de production : 23 GW pour les cellules et de 17 GW pour les modules

DMEGC Solar, la marque d’activité solaire de DMEGC, propose une gamme complète de produits, y compris des modules noirs, des modules de serre, des modules flottants, des modules résistants à la grêle, des modules anti-poussière et des modules anti-éblouissement. En termes de capacité de production, la société a atteint une capacité interne annuelle de 23 GW pour les cellules et de 17 GW pour les modules, soutenue par l’achèvement de la deuxième phase de son projet de modules Lianyungang, le projet de cellules de Yibin, et le lancement opérationnel de son usine de cellules en Indonésie. Sur le plan de l’image de marque, DMEGC s’est régulièrement classé parmi les 10 premiers fabricants mondiaux de modules photovoltaïques dans le classement de Wood Mackenzie. Le groupe a obtenu le titre de « Top Brand PV Modules » de l’EUPD Research pendant sept années consécutives et a été reconnu comme « Tier 1 Solar Module Manufacturer » par Bloomberg New Energy Finance pendant six ans et a reçu le prix « Top Performer PV Module Manufacturer » par Kiwa PVEL pendant quatre années consécutives.

A la conquête de l’International

Malgré la baisse continue des prix de l’industrie photovoltaïque l’année dernière, DMEGC a maintenu une marge brute de 18,74 % pour ses produits photovoltaïques, soit seulement une légère baisse de 2,07 % en glissement annuel. Cette résilience est en partie due à l’expansion de l’entreprise dans l’exploitation de centrales photovoltaïques. Le rapport indique que DMEGC a établi un cadre opérationnel professionnel pour les investissements de projets centralisés et distribués à grande échelle, la construction d’EPC et les services de maintenance. À l’horizon 2025, DMEGC vise à réaliser une croissance des revenus et des bénéfices. L’entreprise prévoit de renforcer sa stratégie concurrentielle différenciée et d’étendre sa présence sur le marché étranger. Son activité photovoltaïque s’étendra au-delà de l’Europe de l’Ouest et du Nord pour inclure l’Europe de l’Est et du Sud, avec de nouveaux réseaux de vente établis au Brésil, au Moyen-Orient et aux États-Unis.