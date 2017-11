ees Europe 2018 : le stockage de l'Ã©nergie recÃ¨le un Ã©norme potentiel commercial

Stocker l’électricité en l’absence de soleil et de vent : les systèmes de stockage de l’énergie représentent une des technologies clés de la transition énergétique tout en s’avérant incontournables pour l’intégration des énergies renouvelables. D’ici 2025, la croissance annuelle du marché mondial du stockage devrait avoisiner les 9 GW selon une récente étude du cabinet IHS Markit. Cet intérêt grandissant ne reflète pas uniquement l’énorme potentiel commercial de ce secteur, mais aussi la pertinence du sujet pour l’approvisionnement énergétique du futur.

sept mois de l’édition 2018 d’ees Europe, le salon professionnel le plus grand et le plus fréquenté des batteries et systèmes d’accumulation d’énergie en Europe, 80 pour cent de la surface d’exposition est déjà réservée. Pour la première fois, il se tiendra dans le cadre de la plateforme « The smarter E » parallèlement à d’autres salons professionnels consacrés à l’énergie. Qu’il s’agisse d’accumulateurs domestiques, de solutions techniques pour les systèmes de stockage combinés ou de dispositifs de stockage de grande taille pour les applications commerciales ou industrielles, le potentiel commercial des systèmes de stockage d’énergie est énorme.

Fin 2016, l’Allemagne comptait déjà plus de 55 000 systèmes de stockage domestiques. D’ici fin 2017, ce chiffre devrait s’établir à près de 90 000, faisant de l’Allemagne le principal marché en Europe. Selon EuPD Research, la croissance du marché du stockage en Allemagne et en Europe devrait se poursuivre à l’avenir. La baisse des tarifs d’achat de l’électricité solaire, le haut niveau des prix de l’électricité destinée aux consommateurs finals et la forte puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable font de l’Allemagne un marché particulièrement attractif pour le stockage.

Énorme potentiel commercial pour les systèmes de stockage d’entreprise

Les accumulateurs d’énergie photovoltaïque domestiques ne sont pas les seuls à faire l’objet de cette forte demande : les systèmes de batteries à usage professionnel et les dispositifs de stockage installés par les distributeurs d’énergie pour fournir de l’énergie de réglage sont aussi en forte croissance en Allemagne. D’après une récente étude menée par le cabinet Macrom Marketing & Consult, le chiffre d’affaires des fabricants de systèmes de stockage d’entreprise a bondi de plus de 400 pour cent par rapport à l’année précédente. « Les dispositifs de stockage mis en service l’année dernière par les énergéticiens pour stabiliser le réseau électrique, en particulier en fournissant des services de réglage primaire, ont représenté le principal vecteur de cette évolution positive », observe Dr. Georg Seidel, consultant senior chez Macrom Marketing & Consult.

Les acteurs de la filière du stockage industriel se montrent optimistes. « Si le marché du stockage d’entreprise est en plein essor, il n’en continue pas moins d’offrir suffisamment d’opportunités qu’il faut pouvoir exploiter », complète Daniel Hannemann, directeur commercial de TESVOLT GmbH. « ees Europe est l’endroit idéal pour nouer des contacts avec des professionnels et des industriels afin de les accompagner dans la mise en place de solutions innovantes, car ce sont les plus gros consommateurs d’énergie et qu’ils sont souvent à la recherche de solutions de stockage innovantes et performantes. » Outre les systèmes de stockage, les visiteurs découvriront aussi d’autres solutions intelligentes de valorisation énergétique destinées aux professionnels et aux industriels sur le salon EM-Power qui se déroulera en parallèle.

Startups et jeunes entreprises : venez rencontrer les leaders de demain !

Qu’elles soient actives dans le stockage de l’énergie, l’électromobilité ou la gestion intelligente de l’énergie, les start-up et jeunes entreprises exposant sur ees Europe et sur Power2Drive Europe, le nouveau salon professionnel pour les infrastructures de chargement et l’électromobilité qui se tiendra en parallèle, se présenteront sur un stand commun (stand C1.140) soutenu par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) situé dans le hall C1. En outre, différents stands communs consacrés à différentes thématiques, comme les technologies de production de batteries, l’hydrogène, les piles à combustible et le « power-to-gas », permettront de réunir les entreprises. Le caractère international d’ees Europe sera par exemple mis en avant par la présence de stands communs nationaux, comme celui de l’Italie, de la Chine et de Taïwan.

The Smarter E : nouvelle plateforme fédératrice de l’ensemble des thématiques clés

Partout dans le monde, le secteur de l’énergie est en pleine dynamique de changement. La numérisation et le couplage intelligent des secteurs de l’électricité, de la chaleur et de la mobilité sont devenus les thèmes vedettes de cette transformation de l’industrie énergétique. Une nouvelle plateforme fédère désormais ces thématiques clés. Appelée « The smarter E Europe », elle rassemble quatre salons dédiés à l’énergie qui auront lieu ensemble à compter de 2018. Les salons professionnels de référence Intersolar et ees Europe s’accompagneront bientôt de deux nouveaux salons : Power2Drive Europe et EM-Power. Elles mettront en vedette l’électromobilité et l’utilisation intelligente de l’énergie dans l’industrie et l’artisanat.

En créant cette nouvelle marque commune « The smarter E », les organisateurs entendent anticiper l’avènement de ce nouveau monde de l’énergie. Avec ses multiples salons, conférences et forums couvrant tous les secteurs clés de la chaine de production énergétique, ils sont parvenus à bâtir une manifestation phare pour les pionniers du secteur de l’énergie. ees Europe et les manifestations parallèles auront lieu du 20 au 22 juin 2018 à la Messe München sous le pavillon « The smarter E ».

