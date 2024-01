EDP Renewables raccorde au réseau le premier parc hybride éolien-solaire d’Espagne

Le parc « Cruz de Hierro » est le premier d’Espagne à combiner production d’énergie éolienne et solaire sur un même site. Par cette nouvelle étape, EDPR confirme son rôle de pionnier dans l’optimisation de la production d’énergies renouvelables, tout comme il fut le premier à mettre en service les premiers projets hybrides au Portugal et en Pologne.

EDP Renewables, producteur majeur d’énergies renouvelables dans le monde, a réalisé avec succès le raccordement au réseau du premier projet hybride d’Espagne. Situé à Santa María del Cubillo (Ávila), au Nord-Ouest de Madrid, le parc éolien “Cruz de Hierro” compte 22 éoliennes, pour une puissance installée de 14,5 MW en exploitation depuis 2000.

Plus de 14 MW de solaire en sus

Désormais, grâce à l’installation de plus de 25 000 panneaux solaires photovoltaïques bifaciaux sur le site éolien, le complexe va accroître significativement sa production d’énergies renouvelables, avec une puissance installée combinée de 28,75 MW. Ensemble, les deux projets produiront plus de 58 GWh d’électricité par an, permettant l’approvisionnement en énergie de plus de 17 000 foyers dans la région chaque année. EDPR est la seule entreprise en Espagne à avoir reçu l’autorisation de connecter son parc, délivrée par l’IDAE (acronyme signifiant Institut pour la diversification et l’économie d’énergie en espagnol). En ajoutant une installation solaire sur un parc éolien en exploitation, EDPR accélère la transition énergétique de la région en évitant chaque année l’émission de plus de 24 000 tonnes de CO2, ce qui équivaut aux capacités de rétention en carbone de plus de 40 000 arbres adultes.

La complémentarité des productions d’énergies

Le raccordement au réseau du premier parc hybride d’Espagne constitue une avancée pour le secteur des énergies propres du pays ; il maximise la production d’énergies renouvelables au même endroit et permet d’atteindre plus rapidement les objectifs de la transition énergétique. En outre, elle favorise la complémentarité des productions d’énergies : lorsqu’une source est inactive, l’autre peut garantir la puissance et contribuer à la stabilité de l’électricité fournie au réseau, répondant ainsi à l’une des principales préoccupations du secteur. “La mise en service du premier projet hybride d’Espagne symbolise notre engagement à développer des projets d’énergies propres et innovants sur un marché clé pour EDPR. Après avoir implémenté des projets similaires au Portugal et en Pologne, nous sommes ravis d’apporter des solutions différenciantes pour la transition énergétique de l’Espagne”, déclare Miguel Stilwell d’Andrade, PDG d’EDP Renewables.

Deux autres parcs hybrides en Espagne dans les prochains mois

Avec ce projet, EDP Renewables devient la première entreprise à lancer des projets utilisant des technologies hybrides en Espagne, au Portugal et en Pologne. EDPR prévoit de mettre en service deux autres parcs hybrides en Espagne dans les prochains mois et a plus de 15 projets d’hybridation éolien-solaire, qui devraient ajouter plus de 230 MW de capacités renouvelables à l’Espagne dans les années à venir. D’ici 2026, l’entreprise prévoit d’investir 20 milliards d’euros dans le développement et la mise en œuvre des énergies renouvelables dans le monde entier, dont 40 % sont destinés à l’énergie éolienne terrestre et 40 % à l’énergie solaire à grande échelle. L’Espagne est une position stratégique pour EDP, avec une puissance installée de près de 2 GW en énergies solaire et éolienne, 444 MW en hydroélectricité, et des projets de stockage en hydrogène vert.