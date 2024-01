Atlas Renewable Energy et Votorantim Cimentos signent un contrat d’achat d’électricité PPA pour un parc solaire au brésil

Avec ce PPA, Votorantim Cimentos entend augmenter sa consommation d’énergie renouvelable au Brésil à 75 %, renforcer sa stratégie de décarbonation et accroître sa compétitivité.

Atlas Renewable Energy, un leader international dans la fourniture de solutions d’énergie renouvelable aux entreprises, et Votorantim Cimentos, une entreprise de matériaux de construction et de solutions durables, ont signé un contrat d’achat d’électricité (PPA) pour fournir et acheter respectivement 100 MW d’énergie solaire pour les 15 prochaines années. L’énergie solaire fournie dans le cadre de cet accord soutiendra les besoins énergétiques des unités de production et des centres de distribution de Votorantim Cimentos situés dans les régions du Sud, du Sud-Est et du Centre-Ouest du Brésil.

470 MWc de solaire seront destinés à Votorantim Cimentos

Avec ce nouveau partenariat, le projet sera responsable d’environ un tiers de la consommation énergétique de Votorantim Cimentos dans le pays, ce qui équivaut à fournir de l’énergie à 424 000 foyers. Grâce au PPA d’autoproduction, l’entreprise fait progresser sa stratégie de décarbonation, qui inclut l’énergie renouvelable comme l’un de ses piliers stratégiques. La nouvelle génération d’énergie proviendra du projet solaire Luiz Carlos d’Atlas, situé dans la municipalité de Paracatu, dans le Minas Gerais, qui aura une capacité installée de 787 MWc, dont près des deux tiers (470 MWc) seront destinés à Votorantim Cimentos. « Ce partenariat avec Votorantim Cimentos confirme la capacité répétée d’Atlas à s’associer avec des entreprises de premier ordre du secteur industriel latino-américain pour les aider à faire leur transition énergétique. Il contribue également à construire la chaîne d’approvisionnement de production durable du Brésil alimentée par l’énergie propre. Dans le même temps, nous sommes fiers que notre projet, Luiz Carlos, fasse la promotion des meilleurs programmes ESG d’Atlas visant un véritable développement durable », a déclaré Carlos Barrera, PDG d’Atlas Renewable Energy. Le projet fait également partie du portefeuille d’investissement de Votorantim Cimentos afin d’accroître sa compétitivité structurelle, d’assurer une meilleure position à long terme et une croissance durable. « Ce projet est une étape importante dans notre parcours de décarbonation et s’aligne sur les engagements de Votorantim Cimentos en matière de développement durable à l’horizon 2030. Dans toutes les régions où nous intervenons, notre objectif est d’intensifier l’efficacité et d’intégrer l’utilisation des énergies renouvelables, en augmentant le volume d’énergie propre autoproduite que nous consommons et, par conséquent, notre compétitivité, générant des avantages pour la société et la planète », a déclaré Álvaro Lorenz, directeur mondial de la durabilité chez Votorantim Cimentos.

Projet solaire Luiz Carlos

Le projet solaire Luiz Carlos sera situé à Paracatu, dans le Minas Gerais, une municipalité qui abrite déjà d’autres projets solaires Atlas, ce qui permettra à l’entreprise de continuer à investir dans le développement de la région, en termes environnementaux et sociaux, en mettant l’accent sur l’embauche de main-d’œuvre locale. Avec le début de la construction, Atlas soutiendra activement des programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) robustes, favorisant le développement durable. Lors de la construction du projet solaire Boa Sorte, situé dans la même municipalité, le programme phare d’Atlas, axé sur le thème d’une appartenance commune à la même énergie, a formé plus de 300 femmes des villes environnantes afin qu’elles participent à la construction des centrales solaires. Par ailleurs, le programme primé Ed-Mundo d’Atlas sera également mis en œuvre. Le programme est conçu pour éduquer les jeunes étudiants des communautés sous-représentées dans la programmation, l’informatique, la robotique et l’entrepreneuriat, et leur permettre de jouer un rôle central dans la transformation sociale, avec la création de possibilités d’emploi et de sources de revenu supplémentaires pour leurs collectivités et leurs familles.

Investissements dans la décarbonation

L’objectif de Votorantim Cimentos est de faire en sorte que 45 % de l’énergie consommée dans le monde provienne de sources renouvelables d’ici 2030. Avec ce nouveau projet, 75 % de l’énergie consommée par l’entreprise au Brésil proviendra de sources propres. Depuis sa création, Votorantim Cimentos a toujours eu le souci de produire sa propre énergie pour la production de ses usines. Dans l’État de Bahia, la société exploite la concession de la centrale hydroélectrique de 160 mégawatts Pedra do Cavalo, possède quatre petites centrales hydroélectriques, situées dans d’autres lieux, et participe au consortium de la centrale hydroélectrique de Machadinho dans le sud du Brésil. En 2022, elle a également signé un accord avec Auren pour construire un parc éolien dans le nord-est du Brésil, d’une capacité de 220 mégawatts, qui est entré en service début 2023, ajoutant 55 MW moyens d’énergie renouvelable à son portefeuille. La conclusion de l’accord dépend toujours des conditions habituelles pour des opérations de cette nature, y compris l’approbation du Conseil d’administration pour la défense économique (CADE).