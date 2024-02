EVERSUN : et si on s’abonnait au solaire comme on s’abonne à NetFlix !

EVERSUN élargit l’accessibilité des Français au solaire photovoltaïque grâce à une offre inédite, par abonnement. La volonté derrière cet abonnement pour EVERSUN est de faciliter et optimiser la totalité de l’expérience utilisateur des panneaux. De la vente à la cohabitation avec les panneaux !

“Installer des panneaux sur son toit devient aussi facile que souscrire à un forfait téléphonique” lance avec enthousiasme Charles Passereau, CEO d’EVERSUN. L’abonnement facilite ainsi l’accès au solaire mais aussi la vie avec les panneaux. Pour cela, l’entreprise a fait le choix d’inclure deux services clés à son offre :

Entretien des panneaux avec, tous les 5 ans, un passage sur 20 points de contrôle et un nettoyage complet de l’installation pour en maximiser le rendement.

Garantie pièces et main d’œuvre sur la totalité de l’installation.

Dans un système où plus d’un tiers des onduleurs, pièce maitresse de l’installation solaire, fait défaut au bout de 15 ans de service, on mesure l’importance de cette clause.

Le soleil, en abonnement illimité

En ouvrant la voie à une telle accessibilité au solaire photovoltaïque pour les Français, EVERSUN voit plus loin. Si le foyer français moyen peut s’équiper de panneaux solaires sans réduire sa capacité d’endettement, il pourra dès lors, coupler son installation photovoltaïque avec un autre équipement dédié aux économies énergétiques comme par exemple, une pompe à chaleur. Une offre plébiscitée : 400 000€ de chiffre d’affaires en à peine 3 mois d’activité, sans aucune publicité. L’offre par abonnement d’EVERSUN séduit plus fortement et rapidement que les fondateurs ne l’avaient eux-mêmes pensés. L’entreprise est d’ailleurs contrainte d’accélérer drastiquement son rythme de développement face à cette demande exceptionnelle. “EVERSUN s’est donné pour mission de devenir le partenaire privilégié des Français pour participer à la transition énergétique” poursuit Charles Passereau, CEO d’EVERSUN.

Permettre à la France de combler son retard dans le déploiement de panneaux solaires

En France moins de 1% des logements individuels sont équipés de panneaux solaires contre 6,32% en Allemagne et 2% dans une Angleterre pourtant moins ensoleillée. (source : RTE) Autoconsommation ou revente du surplus produit à EDF, un investissement rentable quel que soit l’usage. En installant des panneaux photovoltaïques sur leur toit, les Français peuvent choisir de consommer leur propre production d’électricité ou de la revendre directement à EDF selon un tarif garanti pendant 20 ans. “Avec cette offre, nous souhaitons diminuer la facture énergétique des français tout en permettant à la France de refaire son retard sur ses voisins en matière de solaire ” analyse Charles Passereau, CEO d’EVERSUN.

Rompre entièrement les freins à l’installation de panneaux solaires

Avec une inflation record de 40% en 2 ans pour le prix de l’électricité et une baisse du prix des panneaux photovoltaïques de 30% en 1 an, il n’a jamais été aussi rentable pour les Français d’investir dans une installation photovoltaïque. La France est en retard sur ses voisins en raison de 2 freins majeurs, coût et démarche administrative pour une installation chez soi. Malgré de nombreuses aides à l’installation pour les Français, deux freins majeurs subsistaient jusqu’alors :

Le prix (jusqu’ici, à partir de 7000€)

L’offre par abonnement, à partir de 69€/mois, permettra à tous les Français de produire leur propre électricité décarbonée sans aucun coût de départ. Même ceux qui ne peuvent réduire ou accéder à une capacité d’emprunt. De surcroît cela permet une rentabilité en moins de 3 ans contre 8 à 12 ans pour un achat au comptant.

Les démarches

L’offre de l’entreprise comprend la prise en charge de l’ensemble des démarches administratives, sans restriction.