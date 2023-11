EDP Renewables accÃ©lÃ¨re la transition Ã©nergÃ©tique des collectivitÃ©s avec des solutions solaires innovantes

En plein milieu du désert d’Arizona, la Mohave Electric Cooperative va bénéficier d’une solution solaire innovante apportant de l’énergie propre à ses 36 700 membres. L’installation solaire de 23 MWc fournie par EDP contribue aujourd’hui à la décarbonation de l’énergie de la collectivité, encore tributaire du gaz et du charbon pour fournir de l’électricité aux familles. De l’autre côté de la planète, EDP Renewables alimente la région de Pulau Ubin avec de l’énergie propre pour les habitants et ses activités. Cette île au nord de Singapour n’est pas connectée au réseau continental et dépend de son propre micro-réseau vieux de 10 ans, alimenté par plus de 100 000 litres de diesel par an et responsable de plus de 260 tonnes d’émissions de CO2 chaque année. Avec ce nouveau projet, EDP Renewables accompagne la transition des combustibles fossiles vers des sources d’énergie propre.

Ces deux projets ne sont que deux exemples récents de l’investissement mondial d’EDPR dans la décarbonation de différents types de clients – des collectivités isolées, des zones urbaines, ou des entreprises – à travers des solutions innovantes et durables qui apportent une réponse collective à l’urgence climatique.

Un déploiement historique des sources d’énergies renouvelables

L’entreprise multiplie les cas d’usages qui peuvent accélérer une transition énergétique générale en amenant ses clients et les collectivités à s’engager pour la planète. Cette stratégie est en parfaite adéquation avec l’agenda de la COP 28, qui débute cette semaine et à laquelle EDP participera activement. « Nous assistons à un déploiement historique des sources d’énergies renouvelables, qui profitera à la société, à l’économie mondiale et à la planète. Cependant, davantage d’actions et d’investissements devront être menés pour accélérer la transition énergétique afin de respecter les objectifs de l’Accord de Paris”, déclare Miguel Stilwell d’Andrade, PDG d’EDP. “J’ai hâte d’avoir des discussions passionnantes sur ce qu’il est nécessaire de mettre en place pour faire progresser la transition énergétique, avec des dirigeants d’entreprise, des décideurs politiques et la communauté des entreprises qui s’engagent pour le climat, lors de la COP 28, durant laquelle EDP veut jouer un rôle actif, en présentant nos projets innovants et en renforçant nos engagements en matière d’action climatique vers un objectif de zéro émission nette et une planète plus durable. EDP participera une nouvelle fois à la COP 28 à Dubaï, du 30 novembre au 12 décembre, afin de partager ses idées sur la transition énergétique et sa stratégie pour lutter contre le changement climatique à l’échelle mondiale. En présentant des projets innovants et durables, tels que ceux de Mohave et Pulau Bin, deux exemples parmi d’autres dans le monde entier, EDP renforcera son engagement en faveur de l’action climatique collective et soutiendra l’appel à au moins tripler les énergies renouvelables d’ici 2030, en joignant sa voix à d’autres pour obtenir un résultat tangible lors de la COP 28.

Remplacer les énergies fossiles par le solaire

EDPR, à travers EDPR NA Distributed Generation, a récemment inauguré dans le désert d’Arizona, aux Etats-Unis, une solution innovante avec un projet de production solaire distribuée de 23 MWc couplé à une batterie de 15 MW/60MWh qui peut stocker jusqu’à 4 heures d’énergie solaire excédentaire pour l’utiliser par la suite. Le projet a été livré à la Mohave Electric Cooperative, située à Fort Mohave, dans le désert américain d’Arizona, et permettra à cette coopérative de distribution à but non lucratif et à ses 36 700 membres de remplacer partiellement l’utilisation du gaz par une énergie plus propre. Le projet permettra également d’atténuer la consommation d’énergie en période de pointe et, au final, de stabiliser les coûts de l’énergie. Doté de plus de 54 000 panneaux solaires au sol, le projet Mohave permettra de compenser plus de 36 000 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut au carbone capturé par 43 000 acres de forêts américaines en un an. Il s’agit de la plus grande installation solaire distribuée avec stockage développée à ce jour par le groupe EDP et elle montre sa capacité à fournir des solutions sur mesure pour répondre aux différents besoins de ses clients. Le projet Mohave utilise des trackers ATI, une solution qui permet aux panneaux de suivre la trajectoire du soleil tout au long de la journée. Contrairement aux installations de panneaux solaires fixes, ce système de suivi maximise l’absorption d’énergie, garantissant que les panneaux sont toujours positionnés de manière à capter la lumière du soleil et contribuent de manière significative au portefeuille d’énergie renouvelable de Mohave Electric. Le stockage d’énergie du projet disposera également de prévisions solaires pilotées par IA et d’une modélisation avancée pour aider à rationaliser l’optimisation solaire afin d’apporter une valeur ajoutée à la Mohave Electric Cooperative et à ses membres.

Une installation solaire de 328 kWc et un système de stockage d’énergie de 1 MWh

Ce mois-ci, EDP Renewables a également apporté de l’électricité propre à l’île Pulau Ubin, et à ses habitants et ses activités. L’île au nord de Singapour n’a aucune connexion avec le réseau du continent et dépend de son propre micro-réseau qui a 10 ans, alimenté par 100 000 litres de diesel par an et responsable de plus de 260 tonnes d’émissions de CO2 chaque année. Grâce au système solaire incluant le stockage fourni par EDPR, Pulau Ubin pourra tirer jusqu’à 95 % de ses besoins en électricité de sources plus propres, son micro-réseau amélioré reposant désormais sur une installation solaire de 328 kWc et un système de stockage d’énergie de 1 MWh. La batterie permet d’atténuer la variabilité de l’ensoleillement et d’assurer le bon fonctionnement du réseau en gérant activement les déséquilibres entre l’offre et la demande.

