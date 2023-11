A Massy, il nâ€™y a pas que le rugby qui se la joue collectif, lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que aussi

BoucL Energie lance un nouveau projet d’autoconsommation collective photovoltaïque à Massy. Son nom : Rugby Terre d’Energie, un projet local de décarbonation du territoire mis en œuvre grâce à la puissance fédératrice du sport. A Massy le soleil est ovale !

BoucL Energie, filiale d’EverWatt dédiée à l’autoconsommation collective, s’allie au label Fair Play for Planet et au Rugby Club Massy Essonne pour mobiliser les entreprises de la zone d’activités de Massy et créer une boucle locale d’énergie solaire partagée. Ensemble, ils portent l’objectif de contribuer à la transition énergétique et à la décarbonation du territoire.

Rugby Terre d’Energie, un projet de boucle locale d’énergie partagée pour les entreprises implantées autour de la ZA Massy

BoucL Energie développe de nouvelles formes de coopération entre les acteurs privés et publics avec l’objectif de produire une énergie propre sans aucune artificialisation nette, en solarisant des surfaces déjà anthropisées. Elle fédère ainsi des communautés territoriales d’énergie partagée à l’échelle de zones d’activités économiques en installant des centrales photovoltaïques sur des surfaces déjà artificialisées tels que des parkings ou des toitures. Elle vient de lancer sous l’impulsion du Rugby Club Massy Essonne, un nouveau projet de boucle locale d’énergie partagée et offre aux entreprises de la zone d’activité de Massy l’opportunité de bénéficier de l’autoconsommation collective photovoltaïque. En mutualisant leurs infrastructures, les acteurs du projet peuvent tendre à plus d’indépendance énergétique, réduire leurs coûts, et accéder à une énergie décarbonée et décentralisée. « BoucL Energie poursuit le déploiement de ses grands projets d’autoconsommation collective, aujourd’hui dans la zone d’activités de Massy, avec le soutien de Fair Play for Planet et du Rugby Club Massy Essonne. Notre mission est d’apporter une solution vertueuse aux entreprises en réponse à la hausse des tarifs de l’électricité en accompagnant la transition énergétique des territoires. » Jérôme Owczarczak, Directeur Général BoucL Energie

Périmètre d’étude du projet

Le projet porte sur 5 communes : Chilly Mazarin, Massy, Wissous, Longjumeau, Antony. La législation n’autorisant aujourd’hui qu’une zone de 2 km de diamètre pour les boucles d’énergie, toutes n’intégreront pas le projet immédiatement. Elles pourront le rejoindre ultérieurement, dans une seconde phase de développement sur la zone. La particularité des projets de BoucL Energie est d’être agiles et de pouvoir intégrer des acteurs, producteurs et/ou consommateurs, tout au long du cycle de vie de la boucle d’énergie. BoucL Energie a déjà su rallier au projet une entreprise productrice, trois entreprises consommatrices : LAB. Productions, Moria, Le LoMa et sécuriser une puissance de 1,5 MWc de puissance installée. Elle poursuit son objectif de déployer une boucle d’énergie partagée de 3MWc, laissant l’opportunité à d’autres entreprises de rejoindre le projet en tant que producteur-consommateur (avec surface à solariser) ou simple consommateur. « LAB.Productions une jeune entreprise implantée depuis un an dans la zone Massy/Chilly-Mazarin, et nous sommes sensibilisés par la cause environnementale. Devenir acteur d’un projet d’autoconsommation collective, nous permettrait de passer le message aux autres sociétés concernant la transition écologique vers laquelle LAB souhaite se diriger. Nous sommes ravis de faire partie du projet BoucL de Massy. » estime Laura George, Associée – LAB.Productions. Et Daniel Calinaud, Président de WIP Productions (LoMa) de conclure : « Ce n’est pas seulement pour les économies que nous ferons au niveau de nos locaux mais bien pour le futur qu’il faut chercher toutes les solutions décarbonées. »

Encadré

Fair Play for Planet et Le Rugby Club Massy Essonne catalyseurs du projet de BoucL Energie

Fair Play for Planet, premier label éco-responsable pour les clubs, les sites et les événements sportifs, le Rugby Club Massy Essonne, qui a initié une démarche de candidature au label, et BoucL Energie portent l’ambition commune d’être acteurs de la transition énergétique et de la décarbonation du territoire. Grâce à la complémentarité de leurs champs d’actions, ils oeuvrent contre le changement climatique. Ainsi, pour la première fois dans le monde du sport, FPFP et le RCME, en apportant leur soutien au projet d’autoconsommation collective de Massy et en mobilisant les entreprises locales, démontrent tout la légitimité et le bien-fondé de leur démarche pour construire un monde plus durable.