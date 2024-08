EDP â€‹â€‹Renewables collabore avec Microsoft sur le plus grand portefeuille d’Ã©nergie solaire de Singapour

EDP ​​Renewables (EDPR), acteur majeur mondial du développement des énergies renouvelables, a collaboré avec Microsoft pour décarboner les opérations de Microsoft à Singapour dans le cadre d’un accord de 20 ans. Microsoft achètera 100 % de l’énergie renouvelable exportée vers le réseau du projet SolarNova 8 d’EDPR, comprenant jusqu’à 200 MWc de capacité. Il s’agit du deuxième accord signé entre les deux entreprises à Singapour, renforçant une collaboration pour l’énergie propre qui a débuté en 2018.

Plus tôt cette année, EDPR s’est vu confier la phase 8 du programme SolarNova, qui consiste à installer jusqu’à 200 MWc de capacité solaire dans 1 075 bâtiments de logements sociaux à Singapour et 101 bâtiments appartenant au gouvernement. Ce projet est à la fois le plus grand projet solaire de Singapour et la plus grande initiative du programme gouvernemental SolarNova. « Nous renforçons la collaboration mondiale d’EDP avec Microsoft grâce à ce projet et, ensemble, nous faisons un pas en avant vers la réalisation des objectifs de développement durable de Singapour, soit au moins 2 GWp d’énergie solaire d’ici 2030. La signature d’un contrat avec Microsoft est un catalyseur pour accélérer la transition énergétique et continuer à investir dans la région », a déclaré Miguel Stilwell D’Andrade, PDG d’EDP Renewables.

Microsoft apprécie la relation globale établie avec EDPR, qui permet aux entreprises du groupe champion mondial du numérique de mener des efforts de décarbonisation du réseau à Singapour, aux États-Unis et en Europe. “En développant notre portefeuille d’énergies renouvelables avec EDPR, nous pouvons continuer à garantir l’approvisionnement en énergie renouvelable pour atteindre les objectifs ambitieux de Microsoft en matière d’énergie renouvelable et de décarbonisation », a conclu Adrian Anderson, directeur général des énergies renouvelables et de l’énergie sans carbone chez Microsoft.