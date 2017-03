EDF s'allie Ã  Masdar pour solariser DubaÃ¯

Le Groupe EDF, via sa filiale EDF Energies Nouvelles, acteur majeur de la production d’électricité renouvelable, s’est allié au consortium mené par Masdar, entreprise des énergies renouvelables d’Abou Dhabi, pour développer la troisième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum de 800 mégawatts (MW) excédant 1 gigawatt-crête (GWc) à Dubaï. L’accord officialisant l’entrée de l’entreprise dans le consortium a été signé le mercredi 22 mars denier par Jean-Bernard Lévy, PDG du Groupe EDF, et par Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company.

Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, PDG de Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) et Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif Groupe en charge des Energies Renouvelables et Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles, ont également assisté à la signature, au siège social de DEWA. La centrale photovoltaïque de 800 MW (1GWc) qui s’étend sur 16 km², sera livrée en trois étapes. La « Phase A » de 200 MW est actuellement en cours de construction et devrait être achevée d’ici l’an prochain, en avril. La réalisation de la « Phase B » de 300 MW est attendue pour avril 2019, alors que la tranche finale de 300 MW, la « Phase C », est prévue pour avril 2020.

Le projet a été attribué l’an dernier à un prix de 2,99 US cents par kilowatt-heure, ce qui constituait à ce moment-là un tarif record pour la production d’électricité solaire. Représentant un investissement total de 14 milliards de dollars US (50 milliards AED), le parc solaire Mohammed Bin Rashid Al Maktoum aura une capacité installée totale de 5000 MW, créant plus de 1000 emplois durant son développement et évitant jusqu’à 6,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, une fois entièrement opérationnel en 2030.

La filiale du Groupe EDF, EDF Energies Nouvelles, est un leader dans la production d’électricité renouvelable, avec une puissance installée brute de plus de 9,5 gigawatts (GW), notamment dans les énergies éolienne et photovoltaïque. Aujourd’hui, elle est présente en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique, Inde et Asie.

Jean-Bernard Lévy, PDG et président du Groupe EDF, a déclaré « Nous sommes très fiers d’accompagner la transition énergétique au Moyen-Orient, grâce à des projets d’envergure dans les énergies renouvelables, comme celui de DEWA III. Ils illustrent notre savoir-faire de leader de la croissance bas carbone et confortent le développement du Groupe dans les pays en forte croissance, dans le cadre de notre stratégie Cap 2030. » Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif Groupe en charge des Energies Renouvelables et Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles : « Le Moyen-Orient est une région stratégique pour le Groupe EDF, qui a de fortes ambitions en matière d’énergies renouvelables. Le Groupe EDF, à travers les équipes EDF Energies Nouvelles, est heureux de participer à une des plus grandes initiatives d’énergie solaire du monde, lancée par DEWA. Ce projet solaire-photovoltaïque d’1GWc réalisé avec Masdar, un acteur majeur des énergies renouvelables, scelle un partenariat majeur de long terme ».

