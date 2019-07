EDF Renouvelables annonce la mise en service de sa toute premiÃ¨re centrale solaire au Mexique

EDF Renouvelables annonce la mise en service de Bluemex, sa première centrale solaire au Mexique d’une capacité de 119,6 MWc, située dans l’état de

Sonora, au nord-ouest du pays. La centrale solaire photovoltaïque de Bluemex qui s’étend sur plus de 340 hectares est composée de panneaux solaires fournis par Canadian Solar Inc. Le projet solaire avait été remporté en 2016 dans le cadre de la seconde enchère portant sur les certificats d’approvisionnement et contrats d’achat d’électricité pour les énergies propres menée par la Commission Fédérale de l’Electricité (CFE – Federal Electricity Commission). La construction de la centrale solaire a mobilisé 900 emplois et l’exploitation-maintenance de l’installation a permis la création de 18 emplois locaux pérennes.

Présent au Mexique depuis 2001, EDF Renouvelables exploite à ce jour 1 GW d’énergie éolienne et solaire dans le pays. Cette entrée dans le marché du solaire participe à l’atteinte des objectifs énoncés dans la stratégie du Groupe EDF, Cap 2030, qui vise à doubler les capacités renouvelables d’EDF dans le monde, entre 2015 et 2030, pour les porter à 50 GW nets. EDF Renouvelables figure parmi les principaux producteurs d’énergies renouvelables en

Amérique du Nord avec 16 GW bruts de projets éoliens, solaires et de stockage déployés à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.

