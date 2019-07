EDF Renouvelables et Total Eren signent des contrats de vente dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire pour plus de 700 MWc en Inde

Total Eren et EDF Renouvelables viennent de signer quatre contrats de vente d’électricité (Power Purchase Agreement ou PPA), chacun d’une durée de 25 ans. Ils concernent quatre projets de centrales solaires situés dans le nord de l’Inde et totalisant une capacité de 716 MWc. Ces projets photovoltaïques ont été remportés par EDEN Renewables India, entreprise codétenue à parité qui porte les activités solaires photovoltaïques des deux partenaires en Inde.

EDEN Renewables India a ainsi signé :

• Fin juin dernier, un contrat de vente d’électricité avec l’agence gouvernementale fédérale SECI (Solar Energy Corporation of India) pour un projet solaire d’une capacité de 450 MWc dans l’Etat du Rajasthan ;

• Au printemps 2019, trois PPA pour deux projets solaires d’une capacité unitaire de 98 MWc et un projet solaire d’une capacité de 70 MWc suite à l’appel d’offres lancé par le gestionnaire du réseau local UPPCL (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) dans l’Etat de l’Uttar Pradesh.

Avec une production annuelle d’environ 1200 GWh par an, ces centrales solaires photovoltaïques permettront de générer l’énergie nécessaire pour subvenir aux besoins annuels en électricité de près d’1,1 millions de foyers indiens. Le lancement de la construction est prévu pour la fin de l’année et la mise en service pour fin 2020.

Inde : un marché stratégique pour EDF Renouvelables

Fabienne Demol, Vice-Présidente Exécutive – Responsable Mondiale du

Développement de Total Eren, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir signé ces PPAs pour nos quatre centrales solaires, qui contribueront à répondre aux besoins énergétiques des habitants de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan, ainsi qu’au développement de projets d’énergies renouvelables à l’échelle locale. Nous allons multiplier par quatre notre capacité installée en Inde ! La signature de ces PPAs constitue une avancée notable dans notre développement sur ce marché, qui offre encore de nombreuses opportunités de croissance. Je me réjouis à la perspective de travailler sur d’autres projets d’énergies renouvelables en Inde avec notre partenaire EDF Renouvelables, via notre filiale commune EDEN, qui joue un rôle clé pour atteindre nos ambitions locales. »

Frédéric Belloy, Directeur International d’EDF Renouvelables, déclare : « Nous nous félicitons de ces signatures de contrats de vente d’électricité qui permettront aux habitants des États de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan d’accéder à une électricité bas carbone. Ces projets d’envergure, levier du développement économique local, permettent de consolider notre présence en Inde et d’envisager de nouveaux projets dans ce pays qui constitue l’un des marchés stratégiques pour EDF Renouvelables. Ces développements s’inscrivent pleinement dans la stratégie Cap 2030 du Groupe EDF qui vise à doubler ses capacités renouvelables entre 2015 et 2030, en France comme à l’international ».

