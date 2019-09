EDF Renouvelables acquiert PowerFlex Systems avec en ligne de mire la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques aux Etats-Unis

EDF Renouvelables a annoncé début septembre 2019 l’acquisition de PowerFlex Systems (PowerFlex), société pionnière dans le domaine des technologies de recharge, basée à Los Altos en Californie. Cette acquisition permettra de créer un écosystème unique d’énergie décentralisée associant des solutions de charge intelligente pour véhicules électriques ou de charge d’énergie des bâtiments, ainsi que des moyens de production d’énergie solaire et de stockage. L’investissement s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance aux Etats-Unis d’EDF Renouvelables sur le marché de l’énergie décentralisée, comme l’illustrent l’acquisition de groSolar en 2016 et le partenariat conclu avec EnterSolar l’année dernière.

La technologie de réseau de charge adaptatif

La technologie brevetée de PowerFlex est issue des travaux du laboratoire de recherche NetLab de Steven Low, au California Institute of Technology (CalTech). Les algorithmes et méthodes d’optimisation ont été développés grâce à des contributions de différentes institutions telles que la National Science Foundation, la Rothenberg Innovation Initiative, le Wells Fargo Innovation Incubator du laboratoire NREL (National Renewable Energy

Laboratory) et le programme CalSEED.

PowerFlex a déployé en Californie des dispositifs de recharge de véhicules électriques parmi les plus importants au monde grâce à sa technologie de réseau de charge adaptatif (Adaptive Charging Network ou ACN). Ce système permet d’optimiser la fourniture d’électricité aux véhicules électriques et de limiter, voire de supprimer, des investissements coûteux d’adaptation des réseaux électriques. Le réseau de charge adaptatif de PowerFlex gère ainsi la recharge en fonction de la demande des utilisateurs, de la charge d’énergie des bâtiments, ou de la production d’électricité sur site.

L’énergie solaire, la clé de la recharge durable des véhicules électriques

« En intégrant la technologie PowerFlex à notre offre de solutions de production d’énergie solaire, de stockage et de gestion intelligente de l’énergie, nous sommes à présent en mesure de fournir aux bâtiments commerciaux et industriels un écosystème énergétique unique; celui-ci permet de fournir une électricité fiable, compétitive et sans émission de carbone, où

et quand nos clients en ont besoin », précise Raphaël Declercq, Vice-président exécutif, Solutions décentralisées et Stratégie chez EDF Renouvelables aux USA.

Yannick Duport, Directeur de la Mobilité Électrique d’EDF, se réjouit de ce nouvel investissement dans le domaine de la recharge pour véhicules électriques : « Cette acquisition est cohérente avec les ambitions du Plan Mobilité Electrique du Groupe EDF lancé en octobre dernier et fait pleinement sens dans une région du monde innovante et très active dans le domaine de la mobilité électrique ». « Pour permettre à l’Etat de Californie d’atteindre son objectif à l’horizon 2030, soit 60 % d’énergie renouvelable et cinq millions de véhicules électriques, nous devons déployer des milliers de bornes de recharge à faible coût sur les lieux de travail, favorisant ainsi la recharge en journée pour faire face à la baisse de production solaire [en soirée] », déclare George Lee, Directeur général de PowerFlex. « L’organisation d’une coordination fluide entre une production d’énergie solaire variable et la charge flexible liée à la recharge des véhicules électriques sera déterminante pour la fiabilité à long terme de notre réseau. PowerFlex offre à cet égard la solution idéale ».