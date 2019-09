ConfÃ©rence de lâ€™OFATE dÃ©diÃ©e au stockage le 25 septembre Ã  Berlin

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique, en coopération avec le ministère de l’Environnement, du Climat et de l’Économie énergétique du Land de Bade-Wurtemberg, organisent le 25 septembre 2019 dans les locaux de la représentation du Land de Bade-Wurtemberg à Berlin, une conférence portant sur : « Le stockage comme vecteur de flexibilité pour la transition énergétique »

Plus la part d’énergies renouvelables augmente dans le mix énergétique, plus le besoin en flexibilité du système énergétique dans son ensemble croît. Les systèmes de stockage ont ainsi un rôle clé à jouer pour la réussite de la transition énergétique en France et en Allemagne. Les systèmes de stockage peuvent contrebalancer les fluctuations de disponibilité du photovoltaïque et de l’éolien. L’énergie non valorisée, comme souvent le cas en Allemagne via les mesures d’écrêtement de l’électricité, pourrait à la place être utilisée ultérieurement. Les dispositifs de stockage peuvent augmenter la stabilité du réseau et apporter une contribution importante à la sécurité d’approvisionnement.

La conférence sera l’occasion d’échanger dans un cadre franco-allemand sur les sujets suivants :

Quelle est l’importance du stockage de l’énergie dans le système actuel et quel rôle jouera-t-il à l’avenir ?

Dans quels cas, le stockage d’énergie peut-il être utilisé ?

Quelles sont les perspectives et les défis de la mise en œuvre du stockage ?

Comment établir une chaîne de valeur stratégique pour les batteries en Europe ?

La manifestation se tiendra en français et en allemand avec traduction simultanée.

Exposition de posters

Dans le cadre de la conférence, des posters sur des projets de stockage en France et en Allemagne seront exposés. Une visite guidée de 45 minutes de l’exposition de posters aura lieu lors de la pause déjeuner. Chaque exposant pourra brièvement présenter son projet (en anglais). Les participants auront ensuite l’occasion de poser des questions et d’entrer en contact avec les entreprises et les exposants.

Soirée politique

La conférence sera suivie d’une dégustation de vins de la région de Bade-Wurtemberg et à 19h d’un débat politique sur la production de batteries en France et en Allemagne : une industrie clé pour l’économie ? Lors de la soirée, cette question sera débattue avec la participation du ministre de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie du Land de Bade-Wurtemberg, Franz Untersteller, ainsi que d’Anne-France Brunet, membre de la Commission économique de l’Assemblée nationale française, ainsi que de représentants des industries française et allemande du stockage. La participation à la soirée politique est gratuite mais le nombre de places est limité.

Le campus EUREF de Berlin : visite guidée le 24 septembre

En plus de ces événements, l’OFATE organise également une visite thématique guidée en anglais du campus EUREF de Berlin la veille de la conférence, le mardi 24 septembre à 15h30pour une durée de 2h. Au cours de cette visite, sera mis en exergue l’approvisionnement en énergie neutre en CO2 du campus. Les thèmes suivants seront notamment abordés : la mobilité interconnectée, l’approvisionnement énergétique intelligent, la lutte contre le changement climatique et la construction performante en énergie. L’occasion aussi de visiter le showroom de Schneider Electric. Sur le campus EUREF, Schneider Electric et ses partenaires concevront et exploiteront le Micro Smart Grid et présenteront comment la gestion de la charge peut être réalisée intelligemment grâce à l’électromobilité. La participation à cette visite est gratuite mais le nombre de places est limité.

