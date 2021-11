EDF Renouvelables accÃ©lÃ¨re le dÃ©veloppement de ses projets renouvelables en Afrique du Sud

EDF Renouvelables en Afrique du Sud annonce avoir remporté trois projets éoliens dans le cadre du Programme d’approvisionnement des producteurs indépendants d’énergie renouvelable (REIPPP) sud-africain. Tandis que le charbon et le diesel représentent aujourd’hui plus de 80 % du mix énergétique du pays, ces nouveaux projets contribuent aux objectifs du Gouvernement sud-africain d’augmenter la part des énergies renouvelables d’ici 2030.

Ces projets représentant une capacité totale de 420 MW, s’inscrivent également dans la stratégie CAP 2030 du groupe EDF qui vise à doubler sa capacité nette d’énergies renouvelables de 28 à 60 GW entre 2015 et 2030. Le 28 octobre 2021, le consortium composé d’EDF Renouvelables en Afrique du Sud et de ses partenaires locaux H1 holdings et Gibb-Crede, a été présélectionné pour trois parcs éoliens dans le cadre de la cinquième phase d’appel d’offres du REIPPP. Les projets de Coleskop, de San Kraal et de Phezukomoya, chacun d’une capacité installée de 140 MW, sont situés dans la municipalité locale d’Umsobomvu, entre les provinces de l’Eastern Cape et du Northern Cape. Pour ces trois parcs éoliens, l’électricité décarbonée produite chaque année contribuera à satisfaire les besoins en électricité de 420 000 habitants de la région. Conformément au programme REIPPP, le bouclage financier de ces trois projets est prévu au printemps 2022, et les mises en service sont attendues dans 2 ans qui suivent.

Plus tôt cette année, EDF Renouvelables en Afrique du Sud a remporté deux autres projets d’envergure. En septembre 2021, l’entreprise et son partenaire Pele Green Energy ont été retenus pour le plus grand contrat d’achat d’électricité dans le cadre d’un appel d’offres mené par l’entreprise minière Anglo-American Platinum. A travers ce contrat d’achat d’électricité renouvelable, le consortium prévoit de construire et d’exploiter une centrale solaire de 100 MW au sein de la mine de platine de Mogalakwena, dans la province de Limpopo. L’électricité bas carbone produite pour alimenter la mine, remplacera ainsi l’électricité à forte teneur en carbone actuellement utilisée.

En mars 2021, le consortium formé avec son partenaire Perpetua Holding, a remporté le projet Umoyilanga dans le cadre du Programme d’urgence (RMI4P) du gouvernement. Ce projet innovant associe les technologies solaire, éolienne et de stockage par batteries. Umoyilanga se compose d’un parc éolien de 77 MW situé sur la côte dans le sud du pays et d’une centrale solaire de 138 MW dans la région du Northern Cape, bénéficiant du meilleur ensoleillement du pays. Les deux centrales seront équipées d’un système de Communiqué de presse stockage par batteries d’une puissance totale de 75 MW, afin de fournir un service fiable au réseau national. L’électricité renouvelable produite chaque année contribuera à satisfaire les besoins en électricité de 142 000 sudafricains.

Aujourd’hui, EDF Renouvelables en Afrique du Sud exploite quatre parcs éoliens, soit 144 MW de capacité installée. Le parc éolien de Wesley (33 MW) a notamment été mis en service en août 2021, dans l’ancienne région de Ciskei, à l’est du Cap. Avec ces nouveaux projets remportés en 2021, EDF Renouvelables détient à présent un portefeuille total de près de 880 MW de capacités en exploitation et en développement. L’entreprise s’inscrit dans les ambitions du gouvernement sud-africain (National Integrated Resource Plan) d’atteindre 20 GW de capacités éoliennes et solaires installées d’ici 2030 contre 6,2 GW de capacités aujourd’hui.

Tristan de Drouas, Directeur d’EDF Renouvelables en Afrique du Sud, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir pu accroitre très significativement notre portefeuille de projets au cours des 12 derniers mois. Ce succès est notamment le fruit des efforts intenses menés par l’équipe locale d’EDF Renouvelables implantée depuis treize ans dans le pays. Ces projets démontrent notre capacité à créer des solutions innovantes et adaptées aux attentes spécifiques locales que ce soit ici celle du gouvernement ou d’un acteur industriel. Ils peuvent être lancés dans des délais courts, et répondent aux objectifs de l’Afrique du Sud de développement d’énergies bas carbone. Ils participeront aussi à renforcer la fiabilité du réseau électrique. »