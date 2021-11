ASCA et Nano-C intensifient leur partenariat

L’expert en photovoltaïque organique (OPV) ASCA a élargi le portefeuille de couleurs de ses films solaires en intégrant de nouveaux matériaux accepteurs dans ses produits. La société ASCA reçoit ainsi les nouveaux matériaux de son partenaire de longue date Nano-C.

La société américaine Nano-C est spécialisée dans le développement de carbones nanostructurés pour des applications énergétiques et électroniques. ASCA utilise les matériaux de la société, y compris les fullerènes et leurs dérivés, pour les couches photoactives de ses films OPV. Les molécules creuses et fermées – dont les atomes de carbone s’organisent en pentagones ou en hexagones – constituent une modification chimique de l’élément carbone et leurs propriétés électroniques les rendent adaptées aux applications OPV.

Les nouveaux accepteurs d’électrons à base de fullerène de Nano-C peuvent être facilement traités dans un processus roll-to-roll, permettant ainsi de produire des modules OPV gris qui répondent aux exigences de couleur des industries de l’architecture et de la construction. « Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble en 2016, nous avons accompagné avec succès ASCA dans plusieurs projets. Grâce à notre coopération fiable et efficace, nous avons également récemment élargi le portefeuille d’ASCA tout en maintenant les normes de performance les plus élevées. Notre succès nous a encouragés à étendre davantage notre partenariat », a déclaré Kerin Perez Harwood, directeur du développement commercial chez Nano-C.

ASCA et Nano-C signent un accord de partenariat

Les deux sociétés ont désormais conclu un accord de partenariat pour renforcer encore leur collaboration sur le long terme. Ensemble, ASCA et Nano-C visent à répondre à la demande croissante de cellules solaires organiques et de leurs composants. « L’accord de partenariat a naturellement un effet positif sur les coûts des matériaux de nos produits », explique le Dr Sebastian Meier, vice-président du développement de l’entreprise et de la gestion des partenaires chez ASCA. « D’un autre côté, et bien plus important, est notre intention déclarée de faire avancer conjointement les solutions OPV et de construire un partenariat stable à long terme. »

Ainsi, le partenariat comprend des approches conçues pour s’adapter à la maturité croissante de la technologie OPV et suivre le rythme des progrès du marché grâce à la mise à l’échelle qu’ils ont réalisée. Par ailleurs, l’accord comporte également un volet technologique : les partenaires ont décidé d’intensifier leurs activités communes de recherche et développement. Cela signifie que les futurs nouveaux matériaux de Nano-C feront également partie de l’accord afin que les entreprises puissent étudier et améliorer leur aptitude en tant qu’accepteurs dans les composants OPV.