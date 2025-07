EDF power solutions inaugure la plus grande centrale solaire du Territoire de Belfort

EDF power solutions annonce la mise en service de la centrale photovoltaïque de l’Aéroparc d’une capacité installée de 42,2 MWc. Située sur une ancienne base de l’OTAN, cette installation permet de valoriser un terrain dans une démarche d’accompagnement du territoire dans sa transition énergétique.

Implantée sur les communes de Reppe et de Fontaine, la centrale photovoltaïque d’une capacité installée de 42,2 MWc est composée d’environ 73 000 panneaux photovoltaïques. Elle produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 40% de la communauté d’agglomération du Grand Belfort.

Après avoir débuté les études environnementales en 2020, la centrale solaire a obtenu son permis de construire en décembre 2021. Lauréate de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en mars 2022, les travaux ont pu démarrer en février 2023 et se sont terminés en octobre 2024.

Dès sa conception, la centrale a pris en compte les enjeux de biodiversité grâce aux études réalisées sur le site. Elle évite ainsi les zones de boisements, les mares et leurs abords favorables aux oiseaux et amphibiens. Un balisage complet pendant la phase de chantier a été réalisé autour de ces zones pour les contourner et les préserver. Les pistes de l’ancien aérodrome ont été réutilisées et les joints amiantés de la piste ont été retirés et envoyés vers un centre de traitement spécialisé. Au total sur une superficie de 33 hectares, 6 hectares ont été évités pour préserver la biodiversité.

Un élevage ovin déjà en place sur le site a pu être maintenu pour entretenir le couvert végétal de la centrale solaire. Ce pâturage est adapté aux enjeux de biodiversité et aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur la centrale pour l’entretien de la végétation. Grâce à l’installation de cette centrale solaire, le territoire percevra des retombées économiques à hauteur de 260 000 euros par an pendant toute sa durée d’exploitation (30 ans). Au total, EDF power solutions exploite en Région Bourgogne-Franche-Comté 18 centrales solaires pour une puissance cumulée de 243 MWc ainsi que 3 parcs éoliens pour 57 MW.

Alexandre Margain, Responsable Développement Région Bourgogne Franche-Comté EDF power solutions a déclaré : « Nous sommes très heureux d’inaugurer la centrale photovoltaïque de l’Aéroparc. C’est l’aboutissement d’une collaboration étroite entre les élus du territoire, la SODEB, société concédante du Grand Belfort en charge de l’aménagement de la ZAC de l’Aéroparc, et EDF power solutions. Cette centrale s’inscrit pleinement dans la démarche de transformation d’un site historique en vue de développer les énergies bas-carbone. Elle contribue pleinement à l’objectif de la Région Bourgogne Franche-Comté de devenir une région à énergie positive d’ici 2050. »