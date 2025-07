Dans la Vienne, un projet agrivoltaïque sur trackers solaires au service d’une jeune agricultrice passionnée

À Mauprévoir, dans le sud du département de la Vienne (86), un projet de parc agrivoltaïque sur trackers solaires est actuellement en développement. Il prévoit notamment l’installation d’une jeune agricultrice en production ovine en circuit court. Un financement participatif a permis de collecter 59 000 € sur les 50 000€ initialement proposés.

Le projet de Mauprévoir, d’une puissance estimée à environ 30 MWc, permettra de produire chaque année l’équivalent de la consommation électrique de 9 500 foyers évitant l’émission de 15 000 tonnes de CO₂. Les panneaux seront installés sur des trackers solaires, des structures mobiles d’une hauteur d’environ 3 mètres au point le plus haut, qui suivent la course du soleil pour maximiser la production. Ce choix technologique permet également d’optimiser l’espace agricole entre les rangées de panneaux : les inter-rangs de 6 mètres assurent un passage facile pour les machines agricoles et une réversibilité complète des usages à moyen ou long terme. Les trackers pourront être mis en position verticale par les éleveurs, facilitant l’accès pour les travaux agricoles (pâturage, fauche, entretien…). Des haies seront également plantées réduisant l’impact visuel et favorisant la biodiversité locale.

Installation d’une jeune agricultrice

Conçu avec l’aide de l’expertise de la Chambre d’agriculture de la Vienne, ce projet permettra l’installation d’une jeune agricultrice originaire de la commune et le développement d’un atelier ovin pour un second exploitant de la commune. Le projet leur offrira un cadre stable pour développer leur activité sur des terres historiquement utilisées pour le pâturage ovin. Des parcelles situées à proximité du parc, mais non équipées de panneaux photovoltaïques, seront réservées à la culture de fourrages. Un tunnel ovin sera installé sur site, et du matériel pourra être mis à disposition en fonction des besoins. Au-delà de la relance de l’activité agricole, une réflexion est engagée pour valoriser localement la production de viande ovine. L’objectif à terme est d’orienter une partie des volumes vers les circuits-courts : restauration collective, magasins de producteurs… Ce travail s’inscrit dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial (PAT) en cours sur le territoire.

Une démarche de transparence avec les habitants

Le projet bénéficie du soutien actif de la commune de Mauprévoir. Dès le mois de mai 2025, des actions de concertation ont été menées : un porte-à-porte auprès des habitants a permis d’échanger directement avec les riverains les plus proches du projet, et une permanence d’information a été organisée dans la salle communale, pour présenter le projet et échanger. Des dispositifs de masquage végétal ont été proposés aux habitations les plus proches, afin de limiter les visibilités avec le parc. Les études environnementales, agricoles et paysagères ont été menées par des experts indépendants, en lien étroit avec les services de l’État (notamment la DDT86). Le dépôt de la demande de permis de construire est prévu avant la fin d’année 2025, après finalisation des dernières études.

59 000 € collectés en financement participatif

Lancé mi-mai, le financement participatif a rencontré un vif succès. L’objectif initial de 50 000 € a été atteint en quelques semaines, avant la date de clôture de la collecte, grâce à la mobilisation des habitants de la Vienne. Pour répondre à cet engouement, une nouvelle tranche locale a été ouverte avec un plafond élargi, au total, ce sont 59 000€ qui ont été récoltés, près d’un quart (24%) de cette somme a été collectée auprès des habitants de la communauté de communes de Vienne et Gartempe. Cette initiative permet d’ancrer davantage le projet dans son territoire, en donnant l’opportunité aux habitants de devenir acteurs de la transition énergétique tout en bénéficiant d’une épargne locale et durable. “Le parc agrivoltaïque de Mauprévoir illustre la capacité d’un territoire rural à bâtir un projet équilibré, qui conjugue performance énergétique, ambition agricole et engagement citoyen. Grâce à une communication locale transparente, une démarche agricole solide et un montage localement soutenu, il ouvre la voie à une nouvelle génération de projets vertueux ” commente Quentin Hamon, responsable régional solaire des projets du Grand Ouest.

Encadré

Chiffres clés

Surface clôturée : environ 50 hectares

Puissance estimée : 30 MWc

Équivalent consommation électrique : 9 500 foyers pour une consommation moyenne de 4530 kWh par an par foyer.

Émissions de CO₂ évitées : 15 000 tonnes/an

Exploitations agricoles concernées : 2 (dont une installation en cours)

TOS (taux d’occupation au sol) : 37 %

Financement participatif : 59 000 € collectés