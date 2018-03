EDF IN, Solstyce, G2Mobility, Citelum India : une solution ad hoc pour la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques en Inde

A l’occasion de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron à New Delhi, EDF International Networks (EDF IN), SOLSTYCE et G2Mobility ont signé un protocole d’accord avec CITELUM India pour proposer une offre globale pour l’installation et l’exploitation de stations de recharge de véhicules électriques en Inde. Les partenaires vont porter l’expertise française pour accompagner l’Inde dans la transition écologique de ses transports.

L’Inde mise sur la mobilité électrique

Confronté à un marché automobile de plus en plus dynamique, l’Inde subit de graves problèmes de pollution atmosphérique dans toutes les villes du pays. Pour répondre à cet enjeu environnemental et sanitaire, le Premier Ministre Narendra Modi a décidé de mettre fin à la commercialisation des véhicules thermiques à horizon 2030. La mobilité électrique deviendra alors la seule alternative possible. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont appelés, dès à présent, à mettre en place des politiques d’exemplarité et à convertir leur flotte de véhicules et de bus à l’électrique et ainsi encourager le développement massif de la mobilité électrique. Le principal défi sera de mettre en place une infrastructure capable de recharger un nombre croissant de véhicules en tenant compte des contraintes du réseau électrique.

Une offre globale

Pour faciliter et accélérer le développement local de la mobilité électrique, CITELUM, à travers sa filiale indienne, a constitué une offre clé-en-main allant du dimensionnement de l’infrastructure de recharge et de son intégration au réseau électrique jusqu’à son exploitation, en s’appuyant sur l’expérience éprouvée de trois sociétés expertes françaises. Les études de faisabilité préalables à l’implantation des bornes seront réalisées par le bureau d’études

SOLSTYCE, qui mobilisera son expertise et son savoir-faire pour dimensionner chaque projet en tenant compte des objectifs nationaux d’électrification du parc, des pratiques de mobilité et des enjeux techniques et technologiques.

L’impact de ces nouvelles infrastructures de recharge sur le réseau électrique sera analysé par EDF IN pour assurer une intégration harmonieuse et tenir compte des particularités locales. Laurent Karsenti, Directeur Technique d’EDF IN explique que «si le raccordement de bornes individuelles de faible puissance peut être sans effet sur le réseau, l’intégration de stations à destination de flottes de véhicules aura des impacts importants. L’objectif est de minimiser le renforcement du réseau en optimisant l’implantation des bornes»

Un couplage avec les énergies renouvelables

« Chaque projet de déploiement d’infrastructures de recharge sera bien évidemment abordé avec une approche smartgrid et smart charging », complète Irina Khodossova, Directrice Achats et Innovation de SOLSTYCE. « En effet, le couplage avec les énergies renouvelables et le pilotage énergétique de la recharge permettront d’atteindre plus efficacement les objectifs des autorités indiennes tant en termes d’électrification du parc que de développement de nouvelles sources d’énergie ».

Fort de son expertise dans le développement des solutions de smart charging, G2mobility apportera les solutions opérationnelles : plateformes de gestion et produits, pour permettre la recharge intelligente d’un nombre croissant de véhicules électriques. Une gamme de bornes de recharge adaptée spécifiquement au marché local aussi bien pour l’installation en voirie que sur des parkings privés sera complétée par les solutions de pilotage de l’énergie et de supervision. « L’expérience acquise en France, pays précurseur en matière d’éco-mobilité, constitue un véritable accélérateur pour le développement des infrastructures du marché indien, dont le potentiel est considérable. Dans ce contexte, le fait de pouvoir nous appuyer sur des partenaires locaux forts pour adapter nos solutions au contexte et aux besoins du marché Indien est un facteur clé de succès » déclare Pierre Clasquin, PDG de G2mobility.