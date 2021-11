Delta met en avant Ã  Energaia 2021 ses nouveaux onduleurs solaires triphasÃ©s Ã  haut rendement de la sÃ©rie Flex

Delta, leader mondial de l’électronique de puissance, sera présent au salon Energaia 2021, qui se tiendra au parc des expositions de Montpellier les 8 et 9 décembre. Sa présence au salon sera axée sur la nouvelle série Flex, qui comprend désormais cinq nouveaux onduleurs : les M15A, M20A, M30A, M50A et le nouveau M100A. Tous ont été conçus pour être très fiables et capables de répondre aux exigences de multiples applications, allant du résidentiel au commercial. Un autre point fort sera le tout nouveau M250HV, qui offre des tensions d’entrée de 550 à 1 500 VDC et a été conçu spécifiquement pour les grandes installations photovoltaïques au sol. Une gamme complète d’onduleurs triphasés Flex pour de nombreuses applications !

La série Flex s’est enrichie de cinq nouveaux onduleurs triphasés : les M15A, M20A, M30A, M50A et le M100A. Le M50A est le jumeau technologique du M70A permettant aux clients de bénéficier ainsi de la facilité d’intégration des deux onduleurs dans les grandes installations en toiture. Parmi les autres caractéristiques clés, citons six trackers MPP pour un maximum de 12 chaines DC pour le M50A, un SPD DC optionnel de type 1+2 et un montage au sol, ainsi qu’une large gamme de tensions d’entrée. Le M100A est une évolution du M70A avec des caractéristiques clés supplémentaires, notamment huit trackers MPP pour un maximum de 16 chaînes DC, un SPD DC optionnel de type 1+2 et un montage au sol, ainsi qu’une large gamme de tensions d’entrée. Pour garantir une installation rapide, les onduleurs Flex M15A, M20A et M30A sont dotés d’une solution de prise de courant, d’une connectivité Wi-Fi pour une intégration facile dans un WLAN et de trois trackers MPP pour les M20A et M30A afin de permettre une plus grande flexibilité dans la conception du réseau PV. L’ensemble de ces caractéristiques fait des onduleurs Flex une solution idéale pour les applications résidentielles et les petites installations photovoltaïques commerciales.

M250HV – Le choix idéal pour les grandes centrales photovoltaïques au sol

Le nouvel onduleur de chaîne de 250 kW – avec des tensions d’entrée de 550 à 1500 VDC – a été conçu spécifiquement pour les installations photovoltaïques au sol. Le M250HV peut recevoir jusqu’à 30 chaines DC grâce à ses 12 trackers MPP. La manipulation des lourds câbles AC est facilitée grâce à la boîte de connexion AC spacieuse. “Le M250HV bénéficie de notre vaste expérience dans le domaine des onduleurs pour les systèmes photovoltaïques à grande échelle”, commente Andreas Hoischen, Directeur principal de la division Onduleurs photovoltaïques de Delta Electronics pour la région EMEA. “Les clients bénéficient d’un onduleur compact, facile à installer et nécessitant peu de maintenance, conçu pour fonctionner de manière fiable même dans les conditions environnementales les plus difficiles.” Des fonctions supplémentaires – telles que la technologie anti-PID de nuit et l’électroluminescence Pro (permettant de détecter les problèmes liés aux modules PV) aidant ainsi les EPC à maintenir le fonctionnement de leurs systèmes PV aux niveaux les plus élevés et les plus efficaces.

Visitez Delta au Hall B2, Stand B09

Pour en savoir plus sur la gamme complète des solutions solaires de Delta, rendez-vous dans le hall B2, stand B09, au salon Energaia à Montpellier (France) les 8 et 9 décembre prochains.