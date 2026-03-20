Eaton dÃ©voile Brightlayer Energy, un logiciel de gestion Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents basÃ© sur lâ€™IA

Eaton, spÃ©cialiste de la gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie, annonce le lancement de Brightlayer Energy, un systÃ¨me de gestion et dâ€™optimisation automatisÃ©es et dynamiques de lâ€™Ã©nergie (EMOS) reposant sur lâ€™intelligence artificielle. La solution a Ã©tÃ© conÃ§ue pour aider les propriÃ©taires de bÃ¢timents des secteurs de la santÃ©, de lâ€™enseignement et du commerce Ã piloter, optimiser et valoriser leurs investissements Ã©nergÃ©tiques, tout en rÃ©pondant aux exigences rÃ©glementaires locales. En interaction avec le rÃ©seauÂ !

La plateforme Brightlayer Energy dâ€™Eaton combine analyse de donnÃ©es en temps rÃ©el, prÃ©visions et pilotage automatisÃ© afin de maximiser la valeur des infrastructures Ã©lectriques et des ressources Ã©nergÃ©tiques distribuÃ©es des bÃ¢timents. Les marges de progression en matiÃ¨re de performances Ã©nergÃ©tiques des bÃ¢timents restent considÃ©rables.

Â«Â Garantir un approvisionnement fiable en Ã©lectricitÃ© durable et compÃ©titive, tout en respectant les obligations rÃ©glementairesÂ Â»

Aux Ã‰tats-Unis, un bÃ¢timent tertiaire moyen gaspille prÃ¨s de 30 % de son Ã©nergie, tandis que 75 % des bÃ¢timents de lâ€™Union europÃ©enne prÃ©sentent des performances Ã©nergÃ©tiques insuffisantes. Brightlayer Energy sâ€™inscrit dans lâ€™approche Â« Buildings as a Grid Â» dâ€™Eaton, qui vise Ã transformer les bÃ¢timents en hubs Ã©nergÃ©tiques stratÃ©giques et dynamiques. Cette approche amÃ©liore lâ€™efficacitÃ©, renforce la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique, rÃ©duit les coÃ»ts et soutient les objectifs de durabiltÃ©, notamment dans le cadre de la directive europÃ©enne sur la performance Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents (EPBD).

Â« Les bÃ¢timents deviennent partout plus complexes, avec une multiplication des actifs Ã©nergÃ©tiques et des exigences rÃ©glementaires rÃ©gionales en constante Ã©volution. Les outils numÃ©riques sont donc devenus indispensables pour simplifier et amÃ©liorer la gestion de lâ€™Ã©nergie Â», souligne Mark Roces, vice-prÃ©sident en charge de lâ€™offre digitale chez Eaton. Â« Ã‰lÃ©ment clÃ© de notre Ã©cosystÃ¨me numÃ©rique pour les bÃ¢timents, qui intÃ¨gre dÃ©jÃ des solutions Ã©prouvÃ©es de stockage dâ€™Ã©nergie, de pilotage de micro-rÃ©seaux et de recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques, Brightlayer Energy constitue un socle permettant dâ€™optimiser les investissements dans les infrastructures des bÃ¢timents et de garantir un approvisionnement fiable en Ã©lectricitÃ© durable et compÃ©titive, tout en respectant les obligations rÃ©glementaires Â», ajoute-t-il.

Effectuer des prÃ©visions concernant la production dâ€™Ã©nergie solaire sur site et optimiser la gestion de lâ€™Ã©nergie

Le logiciel Brightlayer Energy sâ€™appuie sur des algorithmes avancÃ©s capables de transformer les donnÃ©es en temps rÃ©el en informations exploitables, avec une prÃ©cision de prÃ©vision de la consommation Ã©nergÃ©tique de 99 %. La plateforme offre une vue dâ€™ensemble des habitudes de consommation Ã©nergÃ©tique, des Ã©conomies potentielles et des leviers dâ€™efficacitÃ©. Elle aide les entreprises Ã dÃ©finir des stratÃ©gies Ã©nergÃ©tiques durables et Ã©conomiquement performantes. GrÃ¢ce Ã lâ€™intÃ©gration de donnÃ©es mÃ©tÃ©orologiques en temps rÃ©el, les utilisateurs peuvent effectuer des prÃ©visions concernant la production dâ€™Ã©nergie solaire sur site et optimiser la gestion de lâ€™Ã©nergie, en orientant automatiquement les surplus Ã©ventuels vers des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS).

La solution automatise Ã©galement lâ€™agrÃ©gation de donnÃ©es complexes et propose un pilotage multi-niveaux : site, campus et entreprise pour une supervision Ã©nergÃ©tique proactive. La technologie simplifie le suivi des Ã©missions de type 1 et 2 (Scope 1 ; Scope 2), la gestion de la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques et la mise en Å“uvre de stratÃ©gies dâ€™Ã©crÃªtage des pics et dâ€™optimisation tarifaire. Le logiciel intÃ¨gre par ailleurs des donnÃ©es issues du marchÃ© Ã©nergÃ©tique afin dâ€™orchestrer la production Ã©nergÃ©tique de maniÃ¨re stratÃ©gique et de formuler des recommandations en matiÃ¨re dâ€™exploitation et de conformitÃ© rÃ©glementaire.

EncadrÃ©

Les premiers dÃ©ploiements de Brightlayer Energy ont permis de rÃ©aliser des

Ã©conomies significatives

Des dÃ©ploiements effectuÃ©s en Europe et en AmÃ©rique du Nord attestent dâ€™amÃ©liorations notables en matiÃ¨re dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, de rÃ©duction des coÃ»ts de maintenance et des Ã©missions. Ã€ Amsterdam, le Florian Hotel dont le toit est solarisÃ© a ainsi rÃ©duit ses coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ© de plus de 25 % et ses Ã©missions de carbone de 27 %, tout en intÃ©grant neuf bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques. Dans un entrepÃ´t Eaton Ã Spartanburg, en Caroline du Sud, les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques ont diminuÃ© de 17 %. Les coÃ»ts de recharge des chariots Ã©lÃ©vateurs ont Ã©tÃ© rÃ©duits de 66 % grÃ¢ce Ã la rÃ©duction des pics de consommation.