9 entreprises rÃ©unies autour de systÃ¨mes dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© : KINGSPAN dÃ©voile un modÃ¨le industriel sans Ã©quivalent en France

Les 25 et 26 mars prochains Ã Lyon, le salon Top of the Roof rassemblera lâ€™Ã©cosystÃ¨me des experts de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© et du bardage des bÃ¢timents. A cette occasion, 9 entreprises affiliÃ©es au groupe Kingspan seront prÃ©sentesÂ : Kingspan Light + Air, Bacacier, Derbigum, Dome Solar, Steico, Maison de lâ€™Etancheur, Onduline, Isocab, et Kingspan Insulation. Des experts du solaire en toiture seront bien sÃ»r au rendez-vousÂ !Â Â

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Ensemble, ces 9 entreprises dÃ©voileront Ã Lyon des systÃ¨mes de solution combinant lâ€™ensemble de leurs expertises. Des Â«Â complexes dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©Â Â» pour la plupart conÃ§us et produits en France, qui rÃ©pondent aux besoins et aux exigences rÃ¨glementaires du marchÃ© franÃ§ais. Ces systÃ¨mes Kingspan, intÃ©grant isolation, Ã©tanchÃ©itÃ©, bardage et systÃ¨mes de toiture, sont le fruit dâ€™un modÃ¨le industriel dÃ©veloppÃ© par le groupe et sans Ã©quivalent en France.

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9 entreprises assemblent leur savoir-faire pour relever le dÃ©fi de Â«Â la durabilitÃ© par lâ€™enveloppeÂ Â»Â du bÃ¢timent

Pour rÃ©pondre aux enjeux du marchÃ© franÃ§ais, avecÂ une rÃ¨glementation de plus en plus ambitieuse, en neuf comme en rÃ©novation, le groupe Kingspan – implantÃ© en France depuis 17 ans avec 9 entitÃ©s industrielles qui opÃ¨rent sur le territoire – a fÃ©dÃ©rÃ© un vÃ©ritable collectif dâ€™expertises industrielles. Lâ€™objectif est de permettre aux acteurs de relever le dÃ©fi de la durabilitÃ©, de rÃ©pondre aux obligations environnementales et de concevoir ou rÃ©nover des bÃ¢timents plus performants, plus durables, en leur apportant des solutions Â«Â clÃ©s en mainÂ Â» dans des complexes dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©. A lâ€™occasion de lâ€™Ã©vÃ©nement Top of the Roof, ce collectif dâ€™entreprises expertes, toutes reconnues sur leur marchÃ©, dÃ©voile pour la premiÃ¨re fois ces complexes, entiÃ¨rement intÃ©grÃ©s au groupe Kingspan, qui permettent de couvrir toute lâ€™enveloppe du bÃ¢timent.

La solution Roof Solar Evalon

Dans cette logique, des partenariats techniques se dÃ©veloppent entre les entitÃ©s pour proposer des solutions qui combinent plusieurs systÃ¨mes, commeÂ : la solution Roof Solar Evalon (crÃ©Ã©e grÃ¢ce au travail collaboratif des entitÃ©s DOME SOLAR, DERBIGUM, BACACIER et KINGSPAN INSULATION) ou la solution Roof Dry (avec les entitÃ©s STEICO, KINGSPAN INSULATION et DERBIGUM). Ces synergies se dÃ©ploient progressivement, au travers de solutions techniques certifiÃ©es par des validations spÃ©cifiques (ATEx, cahiers des charges), mais aussi par des rapprochements commerciaux Ã lâ€™Ã©chelle locale pour faciliter la mise en Å“uvre sur les projets. Â«Â La stratÃ©gie du groupe Kingspan vise Ã aider chaque acteur Ã rÃ©pondre Ã un niveau technique et rÃ¨glementaire toujours plus exigent, alors que le dÃ©cret tertiaire continue sa course, que la RE2020 se durcit, et que les bÃ¢timents, de plus en plus complexes Ã concevoir, doivent intÃ©grer les enjeux de rÃ©silience et dâ€™adaptation. Chez Kingspan, ce qui nous distingue câ€™est une stratÃ©gie de groupe construite sur le long termeÂ : depuis 17 ans en France, nous avons choisi de rassembler au sein dâ€™un mÃªme collectif industriel des entreprises aux savoir-faire uniques pour crÃ©er un modÃ¨le sans Ã©quivalent sur le marchÃ©Â Â» confie Gene Murtagh, CEO de Kingspan.