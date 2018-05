DualSun lÃ¨ve 2,4 Mâ‚¬ pour intensifier sa prÃ©sence sur le marchÃ© des bÃ¢timents positifs en Ã©nergie

La startup industrielle Dualsun basée à Marseille vient de boucler une levée de fonds d’un montant global de 2,4 M€. En plus du soutien de ses investisseurs historiques, DualSun a vu le Fonds régional PACA Investissement intégrer son capital. DualSun développe un panneau solaire multi-énergies Made in France : une innovation technologique majeure permettant de répondre aux besoins énergétiques des bâtiments. Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise de poursuivre son développement commercial là où elle est déjà implantée, mais également d’accompagner sa croissance à l’international.

Relever le défi de l’autonomie énergétique des bâtiments

Les bâtiments sont responsables de 30% de la consommation de l’énergie totale sur Terre. Il existe un véritable enjeu pour l’environnement à développer de nouvelles technologies qui permettront de réduire cette empreinte. Plus précisément, les besoins des bâtiments sont composés à 80% de chaleur ii , et 20% pour l’électricité. Pour y répondre de façon renouvelable, DualSun a mis au point un panneau solaire multi-énergies qui permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur. Grâce à cette

technologie innovante, la société DualSun veut s’imposer comme une brique indispensable à la construction de bâtiments à énergie positive.

Une technologie Made in France

Depuis ses origines en 2010, DualSun a fait le choix d’implanter sa production au plus proche de ses consommateurs afin de réduire l’empreinte carbone de ses produits et de rester près de ses utilisateurs. Ses panneaux 2-en-1 sont d’ailleurs produits en France : cela est rendu possible grâce à leurs performances qui permettent de s’extraire de la concurrence sur le prix face aux géants industriels du photovoltaïque. C’est d’ailleurs ce qui a séduit Philippe Véran, entrepreneur français de renom fondateur du groupe

Upperside et apôtre de la « French Fab ». Il a ainsi participé à cette opération et s’en explique: « Personnellement investi dans la #FrenchFab (label développé à l’initiative de Bpifrance NDLR), m’associer au capital de DualSun c’est soutenir une technologie innovante et porteuse de sens et appuyer un acteur émergent de l’industrie française ».

Un projet soutenu par des investisseurs prestigieux

En plus d’un pool d’investisseurs privés de renom qui ont participé à cette opération, la jeune société accueille à son capital le fonds régional de co-investissement de la région PACA Investissement. Maud Fontenoy, Vice-Présidente déléguée au Développement durable, à l’énergie et à la mer de la région PACA, témoigne de cet engagement pour DualSun : « Il est important de soutenir des entreprises engagées pour notre consommation et avenir durable qui savent mettre l’innovation au service de la performance énergétique. L’énergie solaire est l’une des solutions qui nous permettra demain de répondre aux questions d’épuisement de nos ressources et de production d’une énergie propre. Pour permettre son développement, il faut continuer de travailler sur son fonctionnement et sa place dans nos modes de vie pour lui donner la possibilité d’être présente plus largement, dans nos habitations notamment ».

Encadré

L’historique des levées de fonds

DualSun a su renouveler la confiance de ses investisseurs historiques tels que Provence Business Angels (PBA), CAAP Création (la filiale de capital risque du Crédit Agricole Alpes-Provence), ainsi que les sociétés d’investissement spécialisées dans les cleantech NORIA et OPALIC. Une 1ère levée de fonds avait été réalisée en 2012 d’un montant de 0,5 M€, puis une seconde en 2014 d’un montant de 1,3 M€.

Plus d’infos…