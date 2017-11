DualSun expose au Salon SETT 2017 son panneau solaire Ã  destination des campings

DualSun, vainqueur en 2016 du SETT d’Or dans la catégorie Innovation, retourne au Salon SETT®, leader des salons pro-camping le 7, 8 et 9 novembre 2017 sur le stand A3 E40. Solaire et camping, un duo gagnant !

Fort de plusieurs installations exemplaires réalisées sur des campings, la société marseillaise créatrice du panneau solaire hybride DualSun y exposera une nouvelle fois son panneau solaire destiné aux campings.

DualSun, le panneau idéal pour équiper les campings

Comparé aux panneaux solaires classiques, le panneau solaire hybride DualSun va produire de l’eau chaude et de l’électricité en même temps, avec un rendement amélioré et sans surchauffe. DualSun représente le panneau idéal pour répondre aux contraintes des campings qui accueillent du monde lors des mois ensoleillés mais ferment pendant les mois d’hiver. Pendant l’hiver les panneaux solaires hybrides continuent à produire de l’électricité qui peut être revendue, et dès l’ouverture du camping, la production d’eau chaude se met en route de surcroît. La consommation énergétique est en phase avec la production énergétique, et les pics de consommation sont évités.

Destiné à de multiples utilisations : eau chaude sanitaire, électricité et chauffage piscine, le panneau DualSun à été distingué comme étant un des produits phares pour le camping de demain. Avec 8.000 campings, la France est le 2ème parc le plus important au monde après les États-Unis ! Les campings ont des besoins énergétiques conséquents, surtout en été quand le soleil brille le plus. La preuve par l’exemple. Pour un bloc sanitaire d’un camping dans la région PACA, une installation DualSun de 9kWc (32 panneaux hybrides) va couvrir 50% des besoins en eau chaude et va générer 63 240 € d’économies en électricité et eau chaude sanitaire sur 20 ans.

