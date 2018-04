DualSun & ENGIE s'associent Ã  BAO Formation pour crÃ©er la formation professionnelle Â« Poseur d'Avenir Â»

Conscients des enjeux actuels de la filière solaire en France, les sociétés DualSun et ENGIE ont mis en place, en partenariat avec l’association BAO Formation, une formation professionnelle inédite. La Formation « Poseur d’Avenir » recevra ses premiers stagiaires en juillet au Fort Saint Nicolas (Marseille) afin de les former au métier d’installateur de panneaux solaires. l’issue des quatre mois de formation, cette première promotion sera opérationnelle pour être embauchée ; une bonne nouvelle à la fois pour les sociétés du secteur qui peinent à trouver du personnel qualifié et pour les candidats en recherche d’emplois qui ont ainsi l’opportunité de se réorienter vers un métier d’avenir.

Le solaire, un avenir pour tous

Le secteur de l’énergie solaire repart à la hausse. Plusieurs voyants sont au vert et incitent les particuliers à installer des panneaux solaires afin d’utiliser l’électricité produite pour couvrir leurs propres besoins et réduire leur dépendance au réseau, on parle alors d’autoconsommation. Parmi ces facteurs citons notamment l’augmentation annoncée des prix de l’électricité de 3% par an, et la baisse importante des coûts du matériel, divisés par trois en dix ans, qui poussent 88% des français à choisir passer au solaire pour autoconsommer l’énergie qu’ils produisent plutôt que la revendre au réseau.

Le nombre de poseurs de panneaux photovoltaïques qualifiés n’est cependant aujourd’hui plus suffisant pour répondre à la demande. Du fait de leurs métiers respectifs, les sociétés ENGIE, groupe mondial de l’énergie et des services, et DualSun, fabricant français de panneaux solaires innovants, sont au contact des professionnels du solaire, qui leur signalent leurs difficultés à recruter du personnel qualifié, comme des particuliers qui ont parfois beaucoup de difficultés à trouver un professionnel compétent pour les accompagner dans leur démarche d’équipement. Il leur semblait donc primordial de mettre en œuvre une formation de qualité à destination des personnes désireuses de rejoindre ce secteur d’activité.

Une formation professionnelle inclusive, intense et qualifiante

La formation « Poseur d’Avenir » sera dispensée sur le fort Saint Nicolas à Marseille par BAO Formation, organisme de formation aux métiers du bâtiment spécialiste de l’écoconstruction et du patrimoine, et suivra une pédagogie par le geste co-construite avec DualSun. Parce que le développement des énergies renouvelables doit être un véritable levier de création d’emplois et d’inclusion sociale, DualSun et ENGIE ont voulu proposer à tout demandeur d’emploi la possibilité de se former au métier d’installateur de panneaux photovoltaïques sans autres prérequis que la motivation et l’appétence pour domaine du bâtiment.

Encadré

Le programme de la formation

Répartie sur 550 heures, du 18 juin au 10 novembre 2018, la formation mêle stage en entreprise (1 semaine), formation théorique (30%) et formation pratique (70%). Les compétences visées comprennent la couverture pour la maitrise parfaite de l’étanchéité, l’installation de panneaux photovoltaïques et la sécurité et prévention des risques pour le travail en hauteur. Elle a vocation à former des techniciens disposant de toutes les habilitations nécessaires à l’exercice du métier d’installateur solaire et donc directement prêts à être embauchés. La première promotion est ouverte à 10 personnes. La sélection se fera à l’aide de tests et d’entretiens individuels.

Plusieurs sociétés ont déjà manifesté leur intérêt pour l’embauche à la sortie des stagiaires. Si le résultat est concluant, cette formation pourrait rapidement accueillir d’autres promotions en 2019.

Plus d’infos…