Du solaire en autoconsommation sur le 1er BÃ¢timent BEPOS de Guyane

Lors de la conception de leurs nouveaux locaux, par l’atelier d’architecture AMARANTE, le maitre d’ouvrage EPFAG (établissement public foncier d’aménagement de Guyane) a souhaité appliquer les principes de sobriété énergétique par une approche architecturale bioclimatique et assurer le restant de ses besoins en électricité par de l’autoconsommation photovoltaïque. Il s’agit d’une des toutes premières opérations en autoconsommation de Guyane.

Le champ photovoltaïque (130 kWc 520 modules polycristallin) a été conçu et réalisé par la société SUNCONCEPT Guyane, a été dimensionné par le BET INGEKO Energies pour couvrir annuellement la totalité des besoins en électricité : 60% de la production est directement utilisée en autoconsommation et ne sort pas du bâtiment, les 40% restants sont mis à disposition du réseau électrique pour d’autres usages de la ZAC. Un micro aérogénérateur est également présent sur le site. Il a une vocation de démonstrateur EnR en milieu urbain. Cette éolienne à axe vertical et de puissance nominale de 1kW est montée sur un mât de sept mètres.

La construction, destinée à des bureaux, est composée de deux bâtiments parallèles. Le bâtiment produit l’énergie nécessaire à son rafraîchissement, son éclairage et son fonctionnement par un champ de panneaux photovoltaïques qui permettront également à terme de charger des véhicules électriques. L’électricité est la seule énergie utilisée dans le bâtiment. La répartition de la consommation est : – Chauffage :0% – Climatisation : 45% – Eclairage : 8% – Ventilation : 7% – ECS : 0% – usages spécifiques (bureaux) : 40%. La consommation d’énergie conventionnelle (5 usages) s’élève à 114 kWhEP/m²/an, la consommation totale à 194 kWhEP/m²/an.

