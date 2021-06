DMEGC Solar reÃ§oit le Â« Top performer Status Â»

Le 26 mai 2021, PVEL, l’un des principaux laboratoires indépendants d’essais et de bancabilité solaire a décerné à DMEGC Solar le « Top Perfomer Status» pour les hautes performances et la fiabilité de ses produits. L’obtention de ce label fait partie d’une stratégie globale axée vers la qualité et la confiance client.

En étant un producteur verticalement intégré, DMEGC garantit une qualité de produit A-class. Ceci procure une véritable valeur ajoutée en termes de flexibilité et de diversité des produits, notamment les solutions bi-verres bifaciaux, les modules photovoltaïques adaptés aux serres agricoles et les modules PV standards de différentes tailles de cellules (M2, G1, M6, M10 éventuellement G12). « Le statut de PVEL Top Performer n’est pas seulement une reconnaissance de notre travail passé, mais plus un stimulant pour notre travail futur. Nous continuerons le contrôle strict de chaque paramètre pendant la production de nos produits et fournirons en permanence des modules photovoltaïques de haute qualité à nos clients », a déclaré M. Andy Guo, directeur général de DMEGC Solar.

Grâce à son ambition de fournir une énergie solaire fiable à tous ses clients au niveau mondial, DMEGC a su développer des valeurs et des atouts probants. Outre les certifications ISO 14001 (Management environnemental) et ISO 45001 (Santé et sécurité au travail), DMEGC a également reçu la médaille d’argent d’EcoVadis, l’organisme indépendant français d’audit de responsabilité sociétale des entreprises. Leur évaluation place DMEGC dans les premiers 20 % des entreprises (75 000+) auditées par EcoVadis dans le monde. En matière de fiabilité financière, en plus de son statut BNEF Tier 1, DMEGC est en tête des classements Altman-Z des fabricants mondiaux de modules photovoltaïques, ce qui est le résultat direct de son très faible ratio d’endettement et de ses performances financières stables au fil des années. Les clients DMEGC bénéficient de ces avantages en ayant une réelle tranquillité d’esprit quant à la garantie des produits.

DMEGC s’est ainsi imposé comme l’une des marques solaires les plus reconnues au monde, avec une part de marché en constante augmentation. Pour le marché des toitures commerciales et parcs au sol en France, DMEGC a prouvé au fil des années, sa fiabilité et sa capacité à fournir des solutions respectant les exigences à faible empreinte carbone pour ces clients fabricants de modules comme pour les distributeurs, développeurs, EPC de renommée mondiale