DMEGC Solar Ã©galement reconnue Â« Tier 1 Cleantech Company 2026 Â» par S&P Global

Une nouvelle reconnaissance qui confirme la soliditÃ© industrielle, financiÃ¨re et environnementale du fabricant photovoltaÃ¯que mondialÂ ! DMEGC Solar, lâ€™un des dix principaux fabricants mondiaux de modules photovoltaÃ¯ques, annonce sa sÃ©lection au classement Â« Tier 1 Cleantech Companies 2026 Â» publiÃ© par S&P Global Energy. Une nouvelle reconnaissance qui confirme la soliditÃ© industrielle, financiÃ¨re et environnementale du fabricant photovoltaÃ¯que mondialÂ !

Ã‰tablie selon une mÃ©thodologie reposant sur six critÃ¨res majeurs, l’Ã©valuation de S&P Global prend en compte notamment la prÃ©sence sur le marchÃ©, les volumes cumulÃ©s de livraisons, les parts de marchÃ©, les capacitÃ©s industrielles, la diversification gÃ©ographique de la production, la soliditÃ© financiÃ¨re et les performances en matiÃ¨re de durabilitÃ©. Cette reconnaissance distingue les entreprises les plus performantes et les plus fiables des secteurs des Ã©nergies renouvelables et des technologies propres.

Une capacitÃ© annuelle de 23 GW de cellules photovoltaÃ¯ques et de 21 GW de modules

Cette distinction confirme la position de DMEGC Solar parmi les rÃ©fÃ©rences mondiales du photovoltaÃ¯que. L’entreprise fait dÃ©sormais partie du cercle restreint des fabricants de modules reconnus simultanÃ©ment Tier 1 par BloombergNEF (BNEF), S&P Global et SMM, trois organismes de rÃ©fÃ©rence du secteur. Avec six sites de production en Chine et en IndonÃ©sie, DMEGC Solar dispose aujourd’hui d’une capacitÃ© annuelle de 23 GW de cellules photovoltaÃ¯ques et de 21 GW de modules, tandis que ses expÃ©ditions cumulÃ©es dÃ©passent dÃ©sormais 80 GW dans le monde. Le classement Tier 1 Cleantech de S&P Global est Ã©galement le premier rÃ©fÃ©rentiel du secteur Ã intÃ©grer explicitement des critÃ¨res de durabilitÃ© dans son Ã©valuation. DMEGC Solar se distingue notamment par l’obtention de la mÃ©daille d’Or EcoVadis, qui place l’entreprise parmi les 3 % des sociÃ©tÃ©s les mieux notÃ©es au niveau mondial, ainsi que par sa certification ISO 14068 relative Ã la neutralitÃ© carbone organisationnelle et l’exploitation de sites industriels Ã faible empreinte carbone.

Des indicateurs financiers robustes

Cette reconnaissance s’appuie Ã©galement sur la soliditÃ© financiÃ¨re du groupe, caractÃ©risÃ©e par un faible niveau d’endettement et des indicateurs financiers robustes, offrant aux clients et partenaires une visibilitÃ© Ã long terme sur le respect des garanties des produits photovoltaÃ¯ques. La reconnaissance de S&P Global intervient quelques mois aprÃ¨s le classement de DMEGC Solar Ã la 5áµ‰ place mondiale du classement 2025 des fabricants de modules photovoltaÃ¯ques publiÃ© par Wood Mackenzie, confirmant la dynamique de croissance et la robustesse du modÃ¨le industriel du groupe.