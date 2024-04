Disneyland Paris et Urbasolar mettent en service la plus grande centrale en ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dâ€™Europe

Mickey est passé au solaire ! La centrale en ombrières photovoltaïques du parking de Disneyland Paris est désormais 100% opérationnelle. Après trois ans de travaux, 11 200 places ont été recouvertes de panneaux solaires qui produiront annuellement 36 GWh d’électricité verte. Un projet innovant et ambitieux !

Dans le cadre de son engagement constant en faveur de l’environnement, Disneyland Paris a lancé avec le groupe Urbasolar en 2020 la construction de la plus grande centrale en ombrières photovoltaïques d’Europe. Aujourd’hui terminé, ce projet est exemplaire tant sur l’aspect environnemental, esthétique que technologique.

36 GWh d’électricité décarbonée produits annuellement

20 hectares de parking sont recouverts de 82 000 panneaux solaires, d’une puissance totale de 36.1 MWc. Ces panneaux permettent de couvrir les 11 200 places de stationnement pour les véhicules légers mais aussi les camping-cars et les bus de tourisme. Ce projet participe également au plan d’adaptation au changement climatique de Disneyland Paris en réduisant significativement l’ilot de chaleur observé sur le parking visiteur. La centrale photovoltaïque produit annuellement 36 GWh d’électricité décarbonée, techniquement assez d’énergie renouvelable pour alimenter environ 17% de la consommation électrique actuelle de Disneyland Paris (l’équivalent de la consommation d’une ville de 17 400 habitants !). « C’est un vrai succès pour Urbasolar que de mettre en service la plus grande centrale solaire en ombrières d’Europe ! Nous avons noué avec le groupe Disneyland Paris une relation de confiance qui nous permet d’œuvrer ensemble pour la transition énergétique et la décarbonation des infrastructures de loisir. Au travers de nos réalisations, notre groupe s’engage à proposer des ouvrages répondant aux plus hautes normes de qualité, tout en satisfaisant les exigences tant environnementales qu’esthétiques » précise Antoine Millioud, CEO d’Urbasolar.

Un partenariat qui répond aux engagements respectifs des 2 groupes

Le projet, entièrement sur mesure et réalisé en partenariat et en co-investissement avec Disneyland Paris, s’intègre dans la stratégie d’innovation d’Urbasolar en matière de pilotage des systèmes et de gestion d’énergie sur site, mais également dans la stratégie environnementale de Disneyland Paris, qui vise une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et une décarbonation de son approvisionnement énergétique. Ces ombrières contribuent à la réduction de 890 tonnes de CO2 par an sur le territoire de Val d’Europe. « L’installation de ces ombrières photovoltaïques s’inscrit dans notre stratégie énergie et de décarbonation qui consiste notamment à développer des projets d’énergies renouvelables. Cette installation participe également à l’adaptation de notre site au changement climatique en luttant contre les ilots de chaleur. De plus, elle répond à notre mission permanente qui est l’amélioration de l’expérience visiteur. En effet, grâce aux ombrières, non seulement nous produirons localement une électricité renouvelable et décarbonée, mais en plus nous offrirons du confort aux visiteurs, en les protégeant de la chaleur, de la pluie et de la neige en hiver, et ce, qu’ils viennent en voiture, en camping-car ou en bus » souligne Damien Audric, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement de Disneyland Paris.