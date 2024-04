GreenYellow conclut un accord de financement de projets solaires de 85 MWc en Colombie, pour un montant de 40M dâ€™euros

GreenYellow en Colombie a signé avec Banco de Bogotá un accord de financement pour un portefeuille solaire d’une valeur de 172 milliards de COP (~40,2 millions d’euros). C’est le troisième financement accordé à la filiale colombienne de GreenYellow grâce à un mécanisme de financement de projet. Les fonds seront alloués au financement d’un portefeuille mixte de 7 centrales connectées au réseau et en autoconsommation. De quoi soutenir le plan de croissance de GreenYellow dans le pays !

GreenYellow franchit une étape importante dans son engagement en faveur de la transition énergétique en Colombie grâce à un financement d’un montant total de 172 milliards de COP (environ 40 millions d’euros) auprès de Banco de Bogotá. La poursuite des investissements de GreenYellow dans le secteur énergétique colombien reflète également son engagement à réduire son empreinte carbone, et sa confiance dans le potentiel de croissance et la stabilité du marché de l’énergie dans le pays.

Ce financement constitue un solide appui du secteur bancaire colombien à la stratégie de croissance de GreenYellow. Cette fois-ci, l’opération d’emprunt a été structurée dans le cadre d’un financement de projet, les fonds ainsi obtenus étant destinés à soutenir le déploiement continu du plan de croissance de l’entreprise dans le pays, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la production d’énergie propre.

Ce nouvel accord de financement permet le refinancement de 7 fermes solaires :

5 d’entre elles étant situées dans les départements de Magdalena (« Caimán Cienaguero »), Meta (« Versalles », « Dinamarca », « La Mena ») et Córdoba (« Alejandría ») ;

les 2 autres étant installées sur des sites d’un acteur de premier plan dans le secteur du transport des

« Chez Banco de Bogotá, nous sommes fiers de soutenir des initiatives qui favorisent le développement des sources d’énergie renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en veillant à ce que les communautés de notre pays bénéficient d’une croissance plus durable et plus prospère. Chez Banco de Bogotá, nous avons un portefeuille vert de plus de 2,6 milliards de COP, ce qui démontre notre soutien aux entreprises qui font le pas vers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables », a déclaré Isabel Cristina Martínez, vice-présidente de la durabilité et des services aux entreprises à la Banco de Bogotá.

Financement de portefeuille sans recours en Colombie, un signal positif pour la transition énergétique du pays

GreenYellow effectue quant à elle un investissement significatif via ce portefeuille de production photovoltaïque, déployant plus de 130 000 panneaux solaires à travers le pays. Cette démarche stratégique souligne l’engagement fort de GreenYellow envers le développement de l’énergie solaire en Colombie, contribuant ainsi à l’essor des énergies renouvelables dans le pays et, par conséquent, à la réduction des émissions de CO² contributives du réchauffement climatique. « La conclusion de cet accord de financement du portefeuille solaire avec Banco de Bogotá marque une étape significative pour GreenYellow. Il nous octroie les moyens supplémentaires nécessaires pour poursuivre nos investissements dans des projets en Colombie, consolidant ainsi notre position en tant qu’entreprise engagée activement dans la transition énergétique. Cette réussite est le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels passionnés, unis par une noble mission : contribuer à la durabilité à long terme de notre planète » , a souligné Felipe Camargo, General Manager de GreenYellow Colombia.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 596 735 tonnes d’équivalent de CO 2 sur 30 ans

Les installations incluses dans ce portefeuille représentent une diversité de clients, de technologies et de zones géographiques. Il s’agit du premier financement de portefeuille sans recours dans le pays, établissant ainsi un précédent notable pour le secteur de l’énergie et les divers acteurs du marché national. Ces projets solaires ne se contentent pas de contribuer de manière significative à la capacité énergétique du pays, mais permettent en phase construction la génération de plus de 2 230 emplois dont une partie accompagneront la phase exploitation pour plus de 20 ans pour l’opération et la maintenance des sites, et participent au transfert des connaissances tout en stimulant la croissance économique des communautés locales où se situent les centrales solaires. Elles contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 596 735 tonnes d’équivalent de CO 2 sur 30 ans, soit un impact environnemental positif comparable à la plantation de plus de 2 983 650 arbres (sur 30 ans).

« GreenYellow continuera d’investir en Colombie »

Avec cette initiative, GreenYellow réaffirme son engagement envers le développement économique et environnemental de la Colombie, se confirmant ainsi comme un acteur clé dans la transition vers un mix énergétique plus propre et diversifié. « Ce financement témoigne du travail accompli par les équipes de GreenYellow pour mettre en place des solutions de financement et instaurer des pratiques de marché. Il met en lumière la capacité du secteur bancaire colombien à soutenir des projets à long terme et sans recours sur des portefeuilles complexes et diversifiés. GreenYellow continuera d’investir en Colombie en élargissant sa base d’actifs financés par des prêteurs locaux, soulignant ainsi le potentiel de croissance des solutions photovoltaïques, notamment pour les clients des secteurs tertiaires et industriels, et la disponibilité de financements en monnaie locale. Bien que cette initiative soit une première pour l’énergie solaire photovoltaïque, d’autres financements sont déjà envisagés pour soutenir davantage la transition énergétique du pays. », a conclu John Garcia, Project Finance Manager au siège de GreenYellow.