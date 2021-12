Devenir un hÃ©ros du climat, câ€™est possible grÃ¢ce au Fronius GEN24 Plus

24 heures de soleil : c’est la vision de Fronius Solar Energy où l’énergie photovoltaïque est disponible à tout moment. Pour cela il convient de la produire, de la stocker et de la rendre disponible 24h/24h. Une vraie philosophie !

Le Fronius GEN24 Plus est un onduleur hybride dédié aux installations photovoltaïques connectées au réseau. Il est disponible en monophasé (3 à 6kVA) ou triphasé (3 à 10kVA). Sa fonction hybride lui permet de stocker l’excèdent solaire directement en courant continu (CC) en utilisant des batteries tension élevée (HV = High Voltage) pour un meilleur rendement. En effet le Fronius Gen24 Plus a reçu la première place lors de l’analyse comparative menée par « HTW Berlin : Energy Storage /Inspection » en 2020 et 2021. De plus, il est capable de stocker la production d’une autre source de courant alternative (CA-CC), c’est ce que Fronius appelle l’« AC-coupling ». Le mode « Multi-Flow » prend tout son sens pour faire évoluer une installation existante avec un onduleur Fronius de la gamme SnapINverter ou un onduleur tiers vers du stockage de surplus sur batterie stationnaire.

Innovation : mode secours intégré

Le Fronius GEN24 Plus présente aussi une innovation unique sur le marché : un mode secours intégré, le « PV point » permettant d’alimenter une charge monophasée jusqu’à 3 kW grâce à l’énergie solaire en cas de coupure réseau et ce, sans batterie et sans appareillage externe de découplage. Beaucoup de particuliers apprécient de pouvoir secourir au moins un consommateur domestique élémentaire mais déterminant dans les usages de l’habitation (congélateur, volets roulants, moteur d’alimentation sur un poêle à pellets,…) en cas d’absence momentanée du réseau. Un mode secours complet appelé Full back-up permet d’alimenter la totalité des charges du domicile en passant par le TGBT avec la mise en place d’un coffret de découplage spécifique piloté par le GEN24Plus.

Certification Eco Label

Une installation illustre parfaitement ces fonctionnalités (AC-coupling et mode secours complet). Elle a été réalisée par la société ica3E, partenaire FSP (Fronius System Partner) » basée à Ramatuelle dans le Var (83). « Cette installation de 14.4 kWc répartie sur 3 cabanes de jardin permet l’alimentation d’une grande propriété. Nous utilisons le mode secours complet en triphasé sur la sortie principale du GEN24 Plus pour alimenter les appareils vitaux de la maison en cas de coupure réseau » commente Pierre Offrey, PDF/Cofondateur d’ICA3E. En effet, le système est connecté à un pack de batteries de 22.1KWh. Le Symo GEN24 Plus est aussi capable de récupérer et stocker la production du Symo classique grâce à l’AC-coupling. Il assure le mode secours complet en triphasé grâce à un coffret de découplage. « Enfin, il convient d’ajouter que la fonction PV Point intégrée de série et la réparabilité possible sur site par l’installateur font du Fronius GEN24 Plus le seul onduleur du marché qui répond dès aujourd’hui aux critères de durabilité et surtout aux exigences de certification Eco Label qui concerneront dès 2023 les onduleurs photovoltaïques installés en Europe » ajoute Bertrand Moulaire, responsable des ventes Fronius France.

Préservation des ressources limitées de notre planète

Toutes les étapes, commençant par l’achat (matières premières et composants électriques/électroniques mis en œuvre), la production, l’acheminement, l’utilisation jusqu’à l’élimination et l’arrivée en fin du cycle de vie du produit ont permis de recevoir les meilleures notes. L’analyse du cycle de vie a été testée et certifiée par le célèbre Institut Fraunhofer. Le Fronius GEN24 Plus possède ainsi la première évaluation du cycle de vie au monde confirmée par un institut indépendant. Fronius attache une valeur importante à l’utilisation de matériaux recyclés et à la réparabilité de ses produits. « En effet, nos valeurs sont tournées vers la préservation des ressources limitées de notre planète. La vision 24heures de soleil de Fronius Solar Energy se veut donc vertueuse comme devraient l’être celle de tous les acteurs du marché du photovoltaïque. Le GEN24 Plus donne le ton et c’est sans doute pour cette raison qu’il remporte une forte acceptabilité sur le marché des installations résidentielles » conclut Bertrand Moulaire. Le réseau de partenaires FSP Fronius System Partner représenté en France et Wallonie par plus de 150 installateurs adhère à cette démarche.